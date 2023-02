Świętokrzyskie: Pięć ofert w przetargu na budowę wiaduktu w Starachowicach Dolnych

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę wiaduktu w Starachowicach Dolnych. Wszystkie mieszczą się w zakładanym budżecie – poinformował w środę wieczorem prezydent miasta Marek Materek. Estakada ma mieć ponad 350 m długości i przebiegać nad linią kolejową nr 25.

"Na budowę wiaduktu, budowę parkingu na terenie SSE Starachowice i budowę zbiorników retencyjnych pozyskaliśmy 100 mln zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Przed Zarządem Dróg Powiatowych sprawdzanie ofert i wybór wykonawcy prac. Prace zapewne ruszą latem, a nową przeprawą pojedziemy dwa lata później" - napisał Materek w środę w mediach społecznościowych.

Wiadukt przebiegać będzie nad torami kolejowymi, łącząc ul. Radomską w Starachowicach z drogą krajową nr 42. Przebudowana zostanie część sąsiadujących dróg i powstanie nowe rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Radomskiej i Hutniczej. Estakada ma mieć ponad 350 m długości i przebiegać nad linią kolejową nr 25.

Jak wynika z informacji przetargowych, najtańszą ofertę przygotowała spółka Trakcja z Warszawy, która zaproponowała realizację zadania za ponad 70 mln zł. Najdrożej usługę wyceniło konsorcjum firm, którego liderem jest spółka Nowak-Mosty. Koszty oszacowano na ponad 97 mln zł.

Samorządowcy ze Starachowic wielokrotnie podkreślali, że budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach Dolnych to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Jej realizacja ma się przyczynić do rozładowania korków i zapewnić łatwiejszy dojazd do strefy ekonomicznej, w której pracuje około 8 tys. osób.

