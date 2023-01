Świętokrzyskie: Pińczów i Nowiny z najczęściej zanieczyszczonym powietrzem w 2022 roku

Pińczów i Nowiny to miejscowości z woj. świętokrzyskiego, w których w minionym roku najczęściej dochodziło do zanieczyszczeń powietrza – wynika ze wstępnych danych Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ.

Jak przekazała PAP Joanna Jędras, naczelniczka Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w województwie świętokrzyskim na 12 zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu ludzi przekroczenia występują głównie dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Monitoring jakości powietrza jest prowadzony na 13 stacjach stałych m.in. w Kielcach, Opatowie i Starachowicach oraz dwóch mobilnych, które w 2022 roku stacjonowały w Pińczowie i Kazimierzy Wielkiej.

"Lokalizacja stacji umożliwia wykonanie pomiarów we wszystkich częściach województwa świętokrzyskiego, co jest istotne przy wykonywaniu ocen jakości powietrza wspomaganych dodatkowo modelowaniem wykonywanym przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy" - zaznaczyła.

Na podstawie wstępnie zweryfikowanych danych za 2022 rok (do 23 grudnia) w Świętokrzyskiem przekroczony został 24-godzinny poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10, na stacji w Pińczowie, gdzie odnotowano 40 dni z przekroczeniem na 35 dopuszczonych w roku. Znaczną liczbę przekroczeń tej normy odnotowano również na stacji w Nowinach (34 dni).

Na pozostałych stacjach w województwie w 2022 roku liczba dni z przekroczeniem 24-godzinnego poziom dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 mieściła się w przedziale od 8 dni (Busko-Zdrój) do 32 dni (Opatów). Z kolei w Głuchowie i Solcu-Zdroju nie zanotowano żadnej doby z przekroczeniem. Większość dni z przekroczeniem normy pyłu PM10 wystąpiła w okresie od stycznia do marca oraz od października do grudnia.

Dla porównania, w roku 2020 maksymalna liczba dni z przekroczeniem 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w województwie wynosiła 34 dni (Małogoszcz) i norma była dotrzymana. Natomiast w roku 2021 przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 ponad dopuszczalną ilość miały miejsce w: Kielcach (40 dni), Starachowicach (42 dni), Nowinach (52 dni) i Opatowie (56 dni).

Ponadto w województwie świętokrzyskim w 2022 roku został przekroczony poziom informowania dla pyłu PM10 wynoszący 100 mikrogramów na metr sześcienny. Świadczy to o wystąpieniu tzw. epizodu smogowego.

"Poziom ten przekroczony został na stacji w Pińczowie 9 stycznia (109,4 µg/m3) oraz w Starachowicach 12 marca (110,9 µg/m3) i 22 marca (115 µg/m3). Nie miały natomiast miejsca przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 wynoszącego 150 µg/m3" - przekazała naczelniczka.

Stacje stałe monitoringu jakości powietrza są zlokalizowane w: Kielcach (przy ul. Targowej, Jurajskiej oraz w dwóch punktach przy ul. Warszawskiej), Nowinach, Małogoszczu, Starachowicach, Opatowie, Ożarowie, Połańcu, Busku-Zdroju, Solcu-Zdroju, Gołuchowie. W 2023 roku stacje mobilne będą dokonywać pomiarów w Łagowie oraz Włoszczowie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl