Świętokrzyskie: Pińczów z unijnym dofinansowaniem na miejską wypożyczalnię rowerów i remont dworca

Przebudowę dworca autobusowego, powstanie wypożyczalni rowerów i ponad czterech kilometrów tras dla cyklistów przewiduje projekt, na który Pińczów (Świętokrzyskie) otrzymał unijne dofinansowanie. W piątek burmistrz miasta podpisał umowę w tej sprawie z marszałkiem woj. świętokrzyskiego.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę i modernizację budynku dworca - powstanie poczekalnia dla podróżnych oczekujących na kurs, toalety, a także pokój dla kierowców autobusów. Na dachu budynku zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, przy dworcu powstanie parking dla samochodów. Stacja nie była użytkowana od 10 lat.

"Podpisana umowa opiewa na ponad 8,5 mln zł. Blisko 6,5 mln zł to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Czas realizacji inwestycji to grudzień przyszłego roku. Jest ona bardzo istotnym elementem poprawiania infrastruktury miejskiej i bezpieczeństwa mieszkańców, a także dla wszystkich, którzy Pińczów odwiedzają" - poinformował marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

W ramach projektu gmina Pińczów kupi dwa autobusy hybrydowe, które obsługiwać będą kursy na terenie gminy, zbuduje też pięć wiat przystankowych i parkingi.

"To wyjątkowo ważna inwestycja dla Pińczowa. Przewidujemy, że znacząco ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Pińczowa, zarówno tym dojeżdżającym do pracy, jak i uczniom, korzystającym na co dzień z autobusów" - podkreślił burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak.

"Staramy się o ustanowienie Pińczowa gminą uzdrowiskową, chcemy dbać o nasze powietrze, o środowisko i dlatego też zbudujemy kilometry ścieżek rowerowych. Na trasach pojawią się autobusy hybrydowe, ograniczymy więc emisję szkodliwych substancji" - dodał.

W ramach projektu zaplanowano budowę 4,5 km ścieżek rowerowych, utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów, kampanię promującą ekologiczny transport publiczny, budowę systemu parkingowego Park&Ride oraz Bike&Ride. Powstaną nowe miejsca postojowe dla aut i rowerów (39 stanowisk).

