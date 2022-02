Świętokrzyskie: PKP PLK podpisały umowę na remont trzech peronów kolejowych

Prawie 11 mln zł ma kosztować remont peronów kolejowych na stacjach w Dębskiej Woli, Włoszczowicach oraz Małogoszczu (woj. świętokrzyskie). PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę w tej sprawie – poinformowała w poniedziałek spółka kolejowa.

Jak przekazano w komunikacie prasowym, prace zostaną zrealizowane w ramach tzw. Programu Przystankowego.

"Rządowy program budowy i modernizacji przystanków kolejowych zapewnia ułatwienia w dostępie do kolei w całym kraju, także w województwie świętokrzyskim. Nowe perony w Dębskiej Woli, Włoszczowicach i Małogoszczu to krok do budowania atrakcyjnej oferty podróży pociągiem dla mieszkańców mniejszych miejscowości" - poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

W ramach zaplanowanej inwestycji odbudowane zostaną perony na stacji Włoszczowice i przystanku Dębska Wola na linii z Kielc do Buska-Zdroju. Perony wyposażone zostaną w wiaty, ławki i tablice z rozkładem jazdy, oświetlenie LED i stojaki na rowery. Będą przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

"W województwie świętokrzyskim jeszcze w tym roku zwiększy się dostęp do kolei na trasie Kielce - Busko-Zdrój. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025 pozwala mieszkańcom coraz częściej wybierać kolej jako atrakcyjny środek transportu w codziennych i okazjonalnych podróżach. Nowe i odbudowywane przystanki są dostępne dla wszystkich podróżnych" - zaznaczył prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Zmodernizowany zostanie także peron na stacji Małogoszcz. W planach jest m.in. jego podwyższenie i przygotowane przejścia w poziomie szyn, szczególnie z myślą o potrzebach osób o ograniczonych możliwościach poruszania.

Przebudowa trzech przystanków ma kosztować 10,7 mln zł. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowalne INVEST Sp. z o.o. Planowany termin oddania do użytku peronów we Włoszczowicach i Dębskiej Woli to wrzesień 2022 r. Prace w Małogoszczu zaplanowano do czerwca 2023 r.

Inwestycje będą realizowane w ramach "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". W województwie świętokrzyskim na liście podstawowej tego programu jest dziewięć lokalizacji: Stawiany Pińczowskie, Dębska Wola, Włoszczowice, Grochowiska, Nida, Kije, Brzeziny na linii kolejowej Kielce - Busko-Zdrój, Małogoszcz i Rykoszyn na linii Kielce - Częstochowa.

W całej Polsce uwzględniono 355 lokalizacji, z czego 173 znajduje się na liście podstawowej. Łącznie na program przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

