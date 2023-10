Świętokrzyskie: Podpisano umowę na budowę S74 z Łagowa do Opatowa

Droga ekspresowa S74 połączy Łagów z Opatowem (Świętokrzyskie). W środę kielecki oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 18-kilometrowego odcinka trasy.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy wpłynęło 12 ofert. Wszystkie mieściły się w budżecie GDDKiA, który wynosił około 840 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę około 630 mln zł, złożyła firma Aldesa Construcciones. W środę w Piórkowie (pow. opatowski) przedstawiciele GDDKiA i wykonawcy podpisali umowę na realizacje prac.

"Już za 39 miesięcy w pobliżu tego miejsca będzie poprowadzona po nowym śladzie droga ekspresowa. 18 km bezpiecznej, nowej drogi, która razem z pozostałymi odcinkami S74 połączy województwo łódzkie przez Kielce, Opatów aż do województwa podkarpackiego. To obok trasy S7 druga co do wielkości, ale też dużego natężenia ruchu, droga w województwie świętokrzyskim" - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zwracał uwagę, że "że nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie lobbing świętokrzyskich parlamentarzystów w GDDKiA i w Ministerstwie Infrastruktury". "Takich inwestycji w skali całego kraju jest bardzo dużo i wszędzie są potrzebne, ale +kołdra jest krótka+, musimy wybrać razem w ministerstwie odcinki dróg, które będą ten ruszt komunikacyjny w sposób ciągły łączyć i tak będzie w przypadku S74" - dodał Witkowski.

Zapewnił jednocześnie, że to nie koniec inwestycji w regonie świętokrzyskim. "Rządowy program budowy obwodnic, program budowy mostów, rządowy fundusz rozwoju dróg lokalnych one cały czas będą zasilane rządowymi pieniędzmi, tak, aby poruszanie się po drogach województwa świętokrzyskiego było bezpieczne dla mieszkańców" - mówił wiceminister.

Odcinek o długości ok. 18,3 km na terenie powiatu kieleckiego i opatowskiego skomunikowany będzie z planowaną obwodnicą Łagowa i budowaną aktualnie obwodnicą Opatowa. Trasa będzie biec głównie nowym śladem na południe od istniejącej DK74. W ramach inwestycji poza węzłem w Baćkowicach zaplanowana została budowa dziewięciu wiaduktów, siedmiu mostów, przejścia dla zwierząt oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Oziębłowie. Przewidziano również m.in. budowę dróg dojazdowych i pełne skomunikowanie terenów przyległych.

Senator Jarosław Rusiecki (PiS) zwracał uwagę, że na budowę drogi od lat czekają mieszkańcy m.in. Łagowa, w którym działalność prowadzą kopalnie odkrywkowe kruszyw, co generuje duży ruch samochodów ciężarowych. "Ogromne znaczenie ma także to, że przy konsultowaniu przebiegu drogi tak starannie i rzetelnie podchodzono do ochrony przyrody. Za nami jest jedno z najpiękniejszych pasm Gór Świętokrzyskich - Pasmo Jeleniowskie. Były różne koncepcje przeprowadzenia tej drogi, ale przeważyła koncepcja oddalająca przebieg drogi od tego miejsca, tak, aby przyroda była niezagrożona. To bardzo ważna rzecz również ze względu na walory turystyczne ziemi świętokrzyskiej" - mówił.

Odcinek S74 Łagów - Opatów jest kolejnym fragmentem tej trasy, który będzie realizowany w woj. świętokrzyski.

W styczniu złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ponad 16-kilometrowego fragmentu do Mniowa do Kielc. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu ub. roku, a roboty powinny się zakończyć w drugiej połowie 2025 r.

Również w styczniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka przebiegającego przez Kielce. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie 2026 r.

W marcu rozpoczęły się też roboty budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane jest za niecałe dwa lata.

Z kolei we wrześniu podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę blisko 30-kilometrowego odcinka S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie nowej trasy w ciągu 39 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych.

GDDKiA zakłada, że S74 w perspektywie 7 lat połączy Piotrków Trybunalski oraz autostrady A1 i A2 z drogą Via Carpatia.