Świętokrzyskie: Podpisano umowę na realizację drugiego odcinka obwodnicy Staszowa

Ponad 28,8 mln zł kosztować będzie budowa drugiej części obwodnicy Staszowa. Blisko półtorakilometrowy odcinek ma zostać wybudowany w ciągu 14 miesięcy. Umowę na realizację inwestycji podpisano w środę w starostwie powiatowym w Staszowie.

Północna-wschodnia część obwodnicy Staszowa będzie miała długość blisko 1,5 km. Inwestycja realizowana będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 do istniejącego już ronda na drodze wojewódzkiej nr 764.

"Inwestycja zmieni układ komunikacyjny wokół Staszowa. Pojazdy poruszające się DW 757 będą przekierowane na wybudowaną już część obwodnicy. Dotychczasowy układ powodował, że korzystanie z obwodnicy wydłużało trasę przejazdu. Krótsza prowadziła przez centrum miasta. Po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga będzie dogodniejsza dla kierowców, którzy korzystając z niej, będą omijali centrum Staszowa" - powiedział PAP dyr. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona.

Obwodnica Staszowa będzie drogą jednojezdniową, dwupasową wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, chodnikami, skrzyżowaniami (typu rondo), wjazdami i wyjazdami z dodatkowych jezdni na drogi publiczne, obiektami inżynierskimi (most na rzece Desna), dodatkowymi jezdniami umożliwiającymi połączenie z istniejącymi drogami publicznymi oraz obsługą przyległego terenu, na którym zlokalizowane są pola uprawne.

Wyłoniona w przetargu staszowska firma Dylmex Inwestycje ma 14 miesięcy na budowę drugiego odcinka obwodnicy miasta. "Odcinek może nie jest długi, ale położony na dosyć ciężkim terenie. Wymaga dużo prac inżynieryjnych. Będzie wykonana infrastruktura teletechniczna, energetyczna, gazowa oraz dużo konstrukcji żelbetowych. Krótki termin, bo prace mają się zakończyć do października 2023 roku. Ale zamierzamy oddać tę inwestycję w terminie" - podkreślił właściciel firmy Dylmex Inwestycje Tomasz Dyl.

Starosta staszowski Józef Żółciak powiedział PAP, że inwestycja pozwoli wyprowadzić ruch samochodów, zwłaszcza ciężarowych, poza obręb Staszowa. "Tutaj krzyżują się drogi wojewódzkie 757 Opatów - Stopnica, 764 Kielce - Połaniec i 765 Kielce - Osiek. Cały ruch samochodowy zostanie wyprowadzony poza miasto" - zaznaczył starosta.

Pierwszy blisko 5 km odcinek obwodnicy Staszowa został oddany do użytku 3 lata temu. "Przygotowujemy się do rewitalizacji staszowskiego rynku. Bez wyprowadzenia poza miasto ruchu samochodowego byłoby to niemożliwe" - powiedział PAP burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, który ma nadzieję, że w ciągu kilku następnych lat uda się też wybudować trzeci, ostatni odcinek obwodnicy o długości około 5 km.

Całkowity koszt budowy drugiej części obwodnicy Staszowa wyniesie ponad 28,8 mln zł. 85 proc. kosztów pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20, a 15 proc. to środki samorządu województwa. "Staramy się poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Służy temu m.in. wyprowadzanie ruchu kołowego z miast poprzez budowę obwodnic. To jeden z głównych priorytetów samorządu województwa" - podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

