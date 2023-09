Świętokrzyskie: Podpisano umowy na budowę przystanków kolejowych w Podchojnach i Ludyni

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w piątek umowy na budowę dwóch przystanków kolejowych w Ludyni na trasie Kielce - Włoszczowa oraz w Podchojnach na linii Kielce - Kozłów. Prace zostaną wykonane kosztem 12 mln zł.

Realizacją prac w obu miejscowościach zajmie się Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa, które będzie miało 14 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych uzgodnień i budowę nowej infrastruktury. Pierwsi podróżni wsiądą do pociągów z nowych peronów w grudniu 2024 roku. To kolejne inwestycje realizowane w regionie w ramach "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025″.

"Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zasługują na dobre połączenia kolejowe. Jeśli tak duże aglomeracje jak Trójmiasto czy Warszawa mogą liczyć na rozbudowaną sieć przystanków w małych miejscowościach, to Kielce również na to zasługują" - powiedział w piątek podczas konferencji w Podchojnach wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

"Rządowy program przystankowy przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu mniejszych miejscowości. Jego efekty już widać w województwie świętokrzyskim, a kolejne przystanki nim objęte pozwolą korzystać z wygodnej komunikacji większej liczbie mieszkańców regionu" - dodał.

Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki podkreśliła, że "rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia na zrównoważony rozwój". "Przywracamy połączenia kolejowe. Pokazaliśmy, że takie miasta jak Końskie, takie miejscowości jak Podchojny, mają dla nas ogromne znaczenie. Chcemy, aby ludzie mieszkający w każdym miejscu ziemi świętokrzyskim mieli taki sam dostęp do transportu" - powiedziała.

Wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Skubiszyński poinformował, że spółka od kilku lat dzięki programom rządowym, prezydenckim i wsparciu samorządowemu "może skupić się na tym punkcie, którego kiedyś nie było możliwości realizowania - budowie linii kolejowych".

"Kilkanaście lat temu nie do pomyślenia było, abyśmy budowali nowe linie, łącznice, oddawali nowe przystanki. Tendencja była zgoła odwrotna, wszystko trzeba było zlikwidować. Dzisiaj Polskie Linie Kolejowe mają dumne zadania. Przygotowujemy infrastrukturę kolejową i podnosimy prędkości. Już rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem prędkości powyżej 200 km/h i nie jest to ostatnie słowo" - powiedział.

Poinformował, że w ramach podpisanych umów w Podchojnach w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego powstanie nowy przystanek. Dla podróżnych wybudowane zostaną dwa perony, nowe chodniki i parking. Perony w obu lokalizacjach będą w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zapewnią to ścieżki naprowadzające i rampy. Całość oświetlona będzie latarniami działającymi w technologii LED. Na peronach pojawią się wiaty, ławki, tablice informacyjne i system nagłośnienia. Monitoring zapewni większy poziom bezpieczeństwa. W Ludyni zmodernizowany będzie peron dwukrawędziowy. Zostanie on powiększony i podwyższony, by ułatwić wsiadanie do pociągów. Pojawią się nowe ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe, które usprawnią łączenie podróży.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS) przypomniał, że przed laty podobne inwestycje wzbudzały krytykę. Odniósł się przy tym do budowy dworca we Włoszczowie, który - jak mówił - był wielokrotnie obiektem drwin. Teraz jest to jeden z najważniejszych terenów kolejowych w województwie.

"Pamiętam jak dziś, ile złych słów padło pod adresem mojego szefa śp. wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Pojawiły się również donosy. Wraz z nim wędrowaliśmy po instytucjach tłumacząc, że działaliśmy na rzecz interesu publicznego. Dziś Włoszczowa jest bardzo ważnym punktem na mapie kolei i to pokazuje, że działaliśmy, działamy i będziemy działać dla ludzi" - powiedział poseł.

Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek zaznaczył, że do budowy przystanku w miejscowości Podchojny samorząd przygotowywał się od czterech lat. "Budowa S7 dała się nam we znaki, bo nic tak nie wyklucza komunikacyjnie jak budowa dróg ekspresowych. Transport publiczny i komercyjny niechętnie zjeżdża z +siódemki+ do sołectw. Dlatego transport kolejowy jest najlepszą alternatywą. Szybki, komfortowy, ekonomiczny sprawia, że mieszkańcy mają wybór. Jeśli chcą jechać busem, to pojadą, jeśli wolą kolej, pojadą pociągiem" - zaznaczył burmistrz Jędrzejowa.

Celem "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki.

Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W Świętokrzyskiem podróżni już korzystają z efektów programu w Dębskiej Woli, Włoszczowicach i Małogoszczu. Do końca roku powstaną nowe przystanki m.in. w Grochowiskach i Kijach na linii Kielce - Busko-Zdrój.