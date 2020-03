Świętokrzyskie: POLREGIO przedłuża zawieszenie części połączeń kolejowych w regionie do 14 kwietnia

Spółka POLREGIO przedłużyła zawieszenie 15 połączeń kolejowych w regionie świętokrzyskim do 14 kwietnia. „Jednocześnie cały czas realizujemy rządowe zalecenia co do dostępności miejsc siedzących, jak również dezynfekcji i czyszczenia pojazdów” – zapewnił PAP dyr. świętokrzyskiego oddziału spółki Robert Zaborski.

Początkowo spółka POLREGIO w porozumieniu z marszałkiem województwa świętokrzyskiego zawiesiła do 29 marca 15 połączeń kolejowych w regionie, co stanowi 12 proc. wszystkich połączeń kolejowych w województwie. Powodem była sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym i znaczny spadek liczby pasażerów. Teraz to zawieszenie połączeń kolejowych przedłużono do 14 kwietnia.

Zawieszone zostały dwa połączenia z Kielc do Włoszczowy, dwa z Kielc do Sędziszowa, cztery z Kielc do Skarżyska i siedem połączeń ze Skarżyska do Ostrowca. Ponadto do 14 kwietnia nie będzie realizowane piątkowe i niedzielne połączenia Superregio z Ostrowca Świętokrzyskiego przez Kielce do Wrocławia. Dodatkowo w niedzielę wielkanocną (12 kwietnia) nie będzie kursował poranny pociąg odjeżdżający o godz. 04.19 ze Skarżyska-Kamiennej do Kielc i wieczorny odjeżdżający o godz. 22.55 z Kielc do Skarżyska-Kamiennej.

"Utrzymujemy jednocześnie obecny realizowany program połączeń kolejowych w regionie. Cały czas realizujemy rządowe zalecenia co do dostępności miejsc siedzących, jak również dezynfekcji, czyszczenia pojazdów. Wszystko po to, aby zapewnić zwiększone bezpieczeństwo osobom, które podróżują koleją" - podkreślił Zaborski.

Od środy obowiązują nowe regulacje dotyczące środków transportu. Zgodnie z rozporządzeniem połowa miejsc siedzących musi być wolna. "Nad tym czuwa kierownik pociągu. Do tej pory nie mieliśmy żadnych skarg, dotyczących zapełnienia pociągów" - zaznaczył Zaborski, który dodał, że w trosce o zdrowie pracowników kolei i pasażerów stosowane są cały czas nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

"Wszystkie pociągi są dezynfekowane. W Punkcie Utrzymania w Skarżysku-Kamiennej są poddawane ozonowaniu. Wszyscy nasi kierownicy pociągów zostali odpowiednio zabezpieczeni na wypadek pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Wyposażeni są w maseczkę i płyn dezynfekujący. Obowiązują też odpowiednie procedury związane z informowaniem odpowiednich służb, w trosce o bezpieczeństwo naszej załogi i podróżnych" - podkreślił dyr. świętokrzyskiego oddziału spółki POLREGIO.