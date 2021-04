Świętokrzyskie: Ponad 145 mln. zł na remonty i budowę dróg z RFRD

Ponad 145 mln zł rządowej dotacji trafi w tym roku do województwa świętokrzyskiego na remonty i budowę dróg. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawna nazwa Fundusz Dróg Samorządowych) ma na celu przyśpieszenie powstania nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury drogowej, zwłaszcza w miejscowościach oddalonych od dużych centrów gospodarczych.

W naborze na 2021 rok region otrzymał wsparcie w łącznej wysokości 145 016 644 zł. Na liście zadań do realizacji są 142 inwestycje. Otrzymane fundusze pozwolą to wybudowanie i wyremontowanie 189 km dróg.

"Te pieniądze maja ogromne znaczenie dla regionu, bo większość z nich zostanie przeznaczonych na zadanie jednoroczne, czyli nowe. Tylko część funduszy trafi na zadania wieloletnie. Dzięki tym środkom cały czas poprawia się infrastruktura drogowa. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bardzo dobry instrument, dzięki któremu samorządowy mogą realizować znacznie więcej zadań, niż to było we wcześniejszych latach" - powiedział PAP wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Na podstawowej liście zadań realizowanych przez powiaty jest 48 inwestycji, których koszt przekroczy 178 mln zł. Największe wsparcie otrzymał powiat kielecki, który zrealizuje w sumie 28 zadań. 18 inwestycji to kontynuacja już rozpoczętych remontów dróg, natomiast 10 to nowe inwestycje. Największa z nich będzie przebudowa ponad 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna. Koszt tej inwestycji wyniesie blisko 15 mln zł, a dofinansowanie 10,4 mln zł.

Na podstawowej liście zadań gminnych są 94 inwestycje o łącznej wartości ponad 204 mln zł. Największą gminną inwestycją będzie budowa blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Bieliny-Porąbki (gmina Bieliny). Jej koszt przekroczy 13,6 mln zł, a dofinasowanie wyniesie ponad 10,7 mln zł.

Na liście rezerwowej są 32 zadania powiatowe i 57 zadań gminnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl