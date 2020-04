Świętokrzyskie: Ponad 145 mln zł z FDS na drogi gminne i powiatowe w 2020 roku

Ponad 145 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał samorząd woj. świętokrzyskiego. Środki te pozwolą na budowę i remonty ponad 250 km dróg powiatowych i gminnych.

Województwo świętokrzyskie na dofinansowanie inwestycji drogowych otrzymało w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych 145,6 mln zł. 60 mln zł przeznaczone zostanie na zadania powiatowe, a 85,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację 195 zadań (57 powiatowych i 138 gminnych), co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 251 kilometrów dróg: 135 km powiatowych i 116 km gminnych.

"Będą to inwestycje gminne i powiatowe, najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom. Wybudowanie nawet krótkiego odcinka drogi, bądź niewielkiej przeprawy przez rzekę czy strumień, to ogromne udogodnienie dla mieszkańców" - podkreślił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który przypomniał, że stopień dofinansowania projektów waha się od 50 do 80 proc.

"Wkład własny powiatu czy gminy jest realnie mały, a skutek społeczny bardzo duży. Jestem przekonany, że wszystkie te inwestycje zostaną do końca roku zrealizowane, co będzie z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców" - zaznaczył wojewoda.

Rządowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych obejmie w całym kraju 2 297 zadań, w tym 623 powiatowych i 1 674 gminnych.

Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych przeznaczonych zostanie 1 474,3 mln zł, a na zadania powiatowe - 1 269,6 mln zł. Wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.