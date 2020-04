Świętokrzyskie: Ponad 3 tys. wniosków o pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

Ponad 3 tys. wniosków o pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej złożyli przedsiębiorcy w powiecie kieleckim. Na wypłatę pieniędzy dla właścicieli firm uruchomiono już ponad 12,5 mln zł - podał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Grzegorz Piwko poinformował, że według aktualnych danych od przedsiębiorców z powiatu kieleckiego wpłynęło już 3270 wniosków o pożyczki w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Urząd uruchomił już ponad 12,5 mln zł.

115 wniosków złożono o dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby samozatrudnione, a 54 wnioski - o dofinasowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro i makro przedsiębiorstwa.

"Dopiero w następnych miesiącach powinien nastąpić wzrost liczby składanych wniosków. W tej chwili ten ruch nie jest jeszcze duży. Spodziewamy się, że nastąpi to dopiero, kiedy skończy się okres wypowiedzenia umów o pracę, który trwa zwykle od miesiąca do trzech" - podkreślił Piwko.

Dodał, że do tej pory dwa przedsiębiorstwa poinformowały urząd o zwolnieniach grupowych. "Jedno dotyczy firmy z branży budowlanej. Należy jednak przypuszczać, że jest to pokłosie wcześniejszych problemów firmy, bo ta branża, mimo tych wszystkich utrudnień związanych z pandemią, nie ma się jeszcze tak źle" - powiedział. Drugi przypadek to ogólnopolska firma rozrywkowa. "Spodziewaliśmy się większych działań w tym zakresie, dlatego cieszymy się, że są tylko dwa takie przypadki" - nie ukrywał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Obecny na konferencji starosta kielecki Mirosław Gębski zwrócił uwagę na błędne adresowanie wniosków przez przedsiębiorców. "Właściciele firm z Kielc składają takie wnioski do Miejskiego Urzędu Pracy, a z powiatu kieleckiego - do Powiatowego Urzędu Pracy. Z naszych danych wynika, że aż blisko 40 proc. składanych wniosków zostało źle zaadresowanych" - mówił starosta kielecki. Podkreślił, że znacznie wydłuża to załatwienie całej sprawy.

"To nie tylko utrudnia nam pracę, ale opóźnia całe postępowanie, ze względu na dwudniową kwarantannę dokumentów. Dlatego taka osoba, która błędnie zaadresuje wniosek, już na samym starcie ma trzy, cztery dni straty" - dodał dyrektor PUP w Kielcach, który mówił też o innych błędach popełnianych przez przedsiębiorców.

"Jednoczesne składanie wniosków w formie papierowej i elektronicznej, bądź kilka razy w formie papierowej czy kilka razy w formie elektronicznej. Nasz pracownik musi wyłapać wszystkie te błędy, a przypominam, że mówimy tu o jednorazowej pożyczce. Dlatego bez sensu jest składać te wnioski kilka razy" - przypomniał Piwko. Zaapelował też do właścicieli przedsiębiorstw, aby we wnioskach podawali wiek zatrudnianych pracowników, bo urząd złożone wnioski dofinansowuje z różnych działań.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował też, że mimo trwającej pandemii i ograniczeń w sferze gospodarki, bezrobocie w powiecie kieleckim nieznacznie tylko ostatnio wzrosło i wynosi obecnie 10,7 proc.