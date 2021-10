Świętokrzyskie: Ponad 972 mln zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Ponad 972 mln złotych trafi do woj. świętokrzyskiego z rządowego funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanych zostanie 139 zadań – poinformował w poniedziałek wojewoda świętokrzyski.

Każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić do programu maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

"To, co było niedawno obietnicą i zapowiedzią, obecnie się materializuje w twardych liczbach. Rząd polski ma jednej cel, wspomóc nasze lokalne gospodarki. Nie ma podziału na samorządowców z tej czy innej opcji. Te pieniądze, to marzenie samorządowca, wiem jak powiatom i gminom trudno przeznaczyć środki na inwestycje. Bardzo się cieszę, że możemy samorządom przekazać tak ogromne środki" - powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Zaznaczył, że z puli 23 mld złotych do województwa trafi prawie miliard złotych (972,7 mln złotych). Podkreślił, że fundusze będą przeznaczone na infrastrukturę, kanalizację, budowę dróg i rewitalizację miejscowości. Zaapelował jednocześnie, aby samorządowcy rozpoczęli przygotowania do kolejnego naboru.

Największe dofinansowanie, prawie 87 mln złotych, otrzymał samorząd województwa. Na wniosek marszałka Andrzej Bętkowskiego fundusze zostaną przekazane na modernizację drogi wojewódzkiej 754 wraz z mostem na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do Kielc trafi prawie 54 mln złotych. Miasto otrzymało wsparcie na realizację dwóch projektów: zieloną rewitalizację śródmieścia - skweru im. Ireny Sendlerowej, płyty Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem św. Wojciecha oraz terenu wokół dawnej synagogi. Ponadto przebudowany zostanie układ komunikacyjny w pobliżu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Ponad 21 mln złotych dofinansowania otrzymały Starachowice. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych miasto zamierza przebudować Park Kultury i wybudować halę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 6. Ponadto zaplanowano remonty ulic.

Jak poinformował w poniedziałek Marek Materek, prezydent Starachowic przemianę przejdą ulice: Ustronie, Spokojna, Słowackiego, Mariańskiego, Wąsika Kowalskiego, Porucznika Robota, Zaczkiewicza, Jeżynowa.

"Dla tych dróg wykonaliśmy wcześniej dokumentacje techniczne i uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia, co umożliwi nam realizację robót w przyszłym roku" - poinformował w mediach społecznościowych Materek.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Samorządy musiały zapewnić gotowość do realizacji inwestycji. Przetargi na wykonanie zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych mają zostać ogłoszone w ciągu pół orku od decyzji o dofinansowaniu.

