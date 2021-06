Świętokrzyskie: Powstała unikatowa szmaragdowa porcelana; będzie produkowana w Ćmielowie

Porcelana szmaragdowa będzie produkowana w fabryce AS Ćmielów (woj. świętokrzyskie). Unikatową procedurę uzyskania ceramiki o jasnozielonym kolorze opracował Adam Spadła właściciel manufaktury. Nazwa i receptura zostały już opatentowane.

Porcelana szmaragdowa to wyrób ceramiczny o gęstej strukturze i szmaragdowym kolorze. Przy świetle dziennym można w niej dostrzec drobinki migających szmaragdów.

"Świat produkuje porcelanę od ponad tysiąca lat. Moim marzeniem było opracowanie nowego oryginalnego koloru. Inspiracją dla mnie był twórca różowej porcelany - Bronisław Kryński, jeden z przedwojennych współwłaścicieli ówczesnej fabryki w Ćmielowie. Różowa porcelana powstaje dzięki domieszce złota. Też zacząłem szukać sposobu, aby przełamać tradycyjny kolor. Kilka lat temu podczas pobytu w RPA odwiedziłem szlifiernie szmaragdów. Tam zauważyłem po raz pierwszy zielony pyłek z obrabianych kamieni. W czasie lockdowanu, kiedy świat na chwilę stanął, wpadłem na pomysł, aby nową recepturę oprzeć właśnie na szmaragdach" - powiedział PAP Adam Spała.

Prace nad uzyskaniem odpowiedniej masy do wytwarzania ceramiki były niezwykle skomplikowane - zaznaczył Spała, trwały około półtora roku. Pomoc w opracowaniu receptury właściciel ćmielowskiej manufaktury uzyskał u naukowców wydziału ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Artysta zdradził, że do produkcji masy szmaragdowej używa się: kaolinu, kwarcu, skalenia oraz innych składników, będących tajemnicą manufaktury. W celu zachowania twardości porcelany szmaragdowej ilość użytego kwarcu została zmniejszona o 50 proc, a w to miejsce dodany został kwarc powstały ze zmielonych szmaragdów (pył szmaragdowy). "Na jeden kilogram masy używamy około 13 karatów szmaragdów" - dodał Spała.

Jako pierwszy z porcelany szmaragdowej zostały wykonany serwis do kawy "Pola". W jego skład wchodzą imbryk, cukiernica, mlecznik i filiżanki ze spodkami. "W ostatnim czasie urodziła się moja czwarta wnuczka Pola. Nowy serwis zaprojektowałem z myślą o niej" - podkreślił.

Adam Spała zaznaczył, że w fabryce pierwszy raz od trzydziestu lat będzie też produkowany serwis miniaturowy, również wytworzony z porcelany szmaragdowej. Nowe produkty AS Ćmielów będą prezentowane od czwartku w Żywym Muzeum Porcelany działającym przy fabryce.

Nazwa "porcelana szmaragdowa" i receptura, na podstawie której jest ona wytwarzana zostały opatentowane w Polsce i zastrzeżone w Unii Europejskiej. Sprzedaż porcelany szmaragdowej rozpoczęła się 2 czerwca. Od tego dnia jest ona chroniona znakiem rejestracyjnym ® (litera "R" wpisana w okrąg).

Fabryka Porcelany AS Ćmielów to manufaktura specjalizująca się w ręcznej produkcji luksusowej porcelany, która kultywuje przedwojenne tradycje Wytwórni Świt w Ćmielowie. Początki produkcji porcelany w Ćmielowie sięgają końca XVIII wieku. Fabryka Porcelany AS Ćmielów jest też jedyną manufakturą w Europie produkującą wyroby z różowej porcelany według oryginalnej przedwojennej receptury Bronisława Kryńskiego.

