Świętokrzyskie: Powstanie droga do planowanej strefy inwestycyjnej w Obicach

Samorząd województwa świętokrzyskiego ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dot. drogi do planowanej strefy inwestycyjnej w Obicach. Marszałek Andrzej Bętkowski przyznał, że wiąże duże nadzieje na utworzenie w Obicach atrakcyjnych warunków dla inwestorów.

Budowa drogi wojewódzkiej na miejscu niedoszłego lotniska w Obicach to jeden z warunków utworzenia na tym obszarze terenów inwestycyjnych, które mogą wesprzeć rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego. Planowana nowa trasa ma połączyć krajową "73" z drogą wojewódzką 766.

"Poczyniliśmy kolejny, ważny krok na drodze do realizacji tej inwestycji" - poinformował w czwartek marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. "Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie drogi wojewódzkiej w Obicach" - dodał.

Tereny, na których zaplanowano przebieg nowej drogi wojewódzkiej, to obecnie lasy, łąki oraz pola uprawne. Planowana arteria ma mieć ok. 6 km, dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Koncepcja programowo-przestrzenna ma zawierać przynajmniej trzy warianty przebiegu połączenia drogi wojewódzkiej nr 766 z drogą krajową nr 73.

"Ogłaszając przetarg na koncepcję programowo-przestrzenną drogi wywiązujemy się z naszych zobowiązań, ponieważ z terenami w Obicach wiążemy duże nadzieje na stworzenie atrakcyjnych warunków dla przyciągania do regionu świętokrzyskiego zewnętrznych inwestorów" - zaznaczył marszałek.

Nowa droga ma usprawnić warunki komunikacyjne w tej części regionu i mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru.

Ponad 500 hektarów gruntów w Obicach, ok. 20 km od Kielc, zostało skupione przez samorząd Kielc w latach 2006-2014. Nabycie terenów wiązało się z planami budowy regionalnego portu lotniczego. Do inwestycji nigdy nie doszło, dlatego pojawił się plan, aby grunty przekształcić w teren inwestycyjny.

"Dążymy do umieszczenia tego przedsięwzięcia w Regionalnym Planie Transportowym, co otwierałoby drogę do możliwości jego współfinansowania z funduszy unijnych w ramach kolejnych perspektyw finansowych lub środków rządowych" - poinformował dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek. "Plan ten jest obecnie na końcowym etapie prac, powinien być przyjęty na przełomie czerwca i lipca" - dodał.

W 2021 roku samorząd województwa wraz z władzami Kielc, Morawicy i Chmielnika podpisał list intencyjny, w którym wyrażono wolę współpracy, mającą na celu utworzenie w Obicach strefy inwestycyjnej.

