Świętokrzyskie: PSG uruchomiła dostawy gazu dla siedmiu gmin regionu

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła dostawy gazu ziemnego do siedmiu gmin województwa świętokrzyskiego. Do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie w regionie 12 gmin – poinformowała PSG podczas wtorkowej konferencji prasowej w Wiślicy.

Dostęp do gazu ziemnego uzyskały gminy: Wiślica, Baćkowice, Górno, Bodzentyn, Opatowiec, Osiek i Waśniów. Uczestniczący w konferencji wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz powiedział PAP, że wzrost stopnia gazyfikacji regionu to świetna wiadomość dla lokalnych samorządów, którym łatwiej będzie przyciągnąć inwestorów.

"Niestety, jesteśmy ciągle przypisywani do tzw. Ściany Wschodniej, gdzie były rejony trochę niedoinwestowane, trochę omijane przez inwestorów. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że choćby przez takie inwestycje, wydawałoby się oczywiste, jak gazyfikacja, gonimy czołówkę kraju" - podkreślił Koniusz.

P.o. prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa zaznaczył podczas spotkania, że w ciągu niespełna półtora roku od rozpoczęcia przez spółkę realizacji Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI) umożliwiono już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Jego zdaniem gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem każdy nowy odbiorca gazu ziemnego oznacza rezygnację z innych, nieekologicznych źródeł energii.

W ramach PPI w województwie świętokrzyskim do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 12 gmin, w tym część poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Realizowane są również dwie inwestycje strategiczne, dofinansowywane przez Unię Europejską - budowa gazociągu Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski oraz gazociągu Lubienia - Masłów - Kielce. Łączny koszt obu inwestycji wyniesie blisko 300 mln zł. Stopień gazyfikacji woj. świętokrzyskiego wzrósł z 60,78 proc. w 2018 roku do 67,65 proc. obecnie.

"Docelowo do 2022 stopień gazyfikacji ma przekroczyć 80 proc. Białymi plamami wtedy będzie zaledwie kilka gmin. W większości będziemy mieli tzw. błękitne paliwo, czyli paliwo o tyle szlachetne, co bardzo ekonomiczne i przyjazne środowisku, do wykorzystania przez przemysł i odbiorców indywidualnych" - zaznaczył wojewoda świętokrzyski.

Zgodnie z założeniami Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w całym kraju do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym, według PSG, 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60 proc. do ponad 72 proc. Spółka zbuduje też minimum 77 stacji LNG.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu. Zarządza siecią ponad 190 tys. km gazociągów, którymi każdego roku transportowane jest ponad 11,75 mld m sześc. gazu. PSG to także największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG, zatrudniająca ponad 11 tys. osób.