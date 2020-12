Świętokrzyskie: Radni sejmiku przyjęli budżet województwa na 2021 rok

565 mln złotych mają wynieść dochody, a 679 mln wydatki województwa świętokrzyskiego w 2021 roku. W poniedziałek radni sejmiku województwa przyjęli budżet samorządu. To kolejny rok, w którym samorząd zanotuje spory deficyt.

Za uchwałą głosowało piętnaścioro radnych, przeciw było dziewięciu, natomiast pięcioro wstrzymało się od głosu.

Deficyt przyszłorocznego budżetu województwa wyniesie ponad 113 mln zł. Władze województwa planują zrównoważyć deficyt przede wszystkim pożyczką długoterminową w wysokości 95 mln zł.

"Jeśli nie możemy zmienić kierunku wiatru, to należy zmienić ustawienie żagla. Do tego trzeba jednak dobrego sternika i kapitana" - mówił podczas sesji radny PSL Arkadiusz Bąk.

"To kolejny rok, w którym zanotujemy spory deficyt. Nie byłoby w tym jednak tragedii, gdyby te środki przeznaczone były na inwestycje, ale tego nie widzę. Już rok temu pytałem marszałka, jaki jest cel takiego deficytu. Teraz też nie słyszę odpowiedzi. Do tej pory w województwie był trend, że się nie zadłużaliśmy, a inwestowaliśmy. Rok temu został on przerwany, a teraz pogłębiony" - dodawał.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego odpierał zarzuty. Nawiązując do wypowiedzi radnego zwracał uwagę, że w związku z pandemią samorząd "płynie pod wiatr".

"Pandemia i kończąca się perspektywa unijna utrudnia nam zadanie. Na covid naprawdę wydajemy stosunkowo dużo. Statystycznie w tych wydatkach jesteśmy jednym z wiodących województw. Oszczędzamy też na administracji. Chciałoby się pomóc więcej. Do kogoś jednak ta pomoc dotarła i pomogła przetrwać. Nie wyobrażam sobie głosowania przeciw budżetowi, jeśli RIO wydało pozytywną opinię na jego temat" - mówił.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że dochody mają wynieść 565 mln zł. Wydatki mają kształtować się na poziomie 679 mln zł.

Około 30 milionów złotych zaplanowano na rozbudowę drogi wojewódzkiej 744 Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic.

Samorząd będzie także finansować modernizację zabytkowej siedziby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W przyszłorocznym budżecie zapisano na ten cel około 10 mln złotych.

Ponad 5,5 mln złotych ma kosztować budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach na Ponidziu, natomiast około 42 mln złotych zapewnienie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie regionu.

Radni zagłosowali dziś również w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2041. Za było osiemnaście osób, przeciw dziewięciu radnych, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosu.