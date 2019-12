Świętokrzyskie: Radni sejmiku uchwalili budżet na 2020 rok

Budżet województwa świętokrzyskiego na 2020 rok, przyjęty w poniedziałek w Kielcach przez radnych sejmiku, zakłada dochody przekraczające 623,8 mln zł i wydatki prawie 698 mln zł. Planowany deficyt wyniesie ponad 73,7 mln zł.

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski uważa, że jest to budżet prorozwojowy i zawiera dużo inwestycji ważnych dla regionu. "Jednak w związku z malejącymi środkami z Unii Europejskiej, które w tej perspektywie finansowej już się kończą, będzie mniejszy od ubiegłorocznego. Przy realizacji inwestycji będziemy wspomagać się kredytem w wysokości 79 mln zł, zaciągniętym w Europejskim Banku Rozwoju w Paryżu" - powiedział PAP Bętkowski.

Zakładane dochody województwa w przyszłym roku mają wynieść ponad 623,8 mln zł i będą o prawie 96 mln zł niższe niż w roku 2019. Wydatki zaplanowano na poziomie ponad 697,6 mln zł - prawie 98 mln mniej niż w tym roku. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 73,7 mln zł i ma być mniejszy od tegorocznego o ponad 2,25 mln zł.

"Niższy poziom dochodów i wydatków wynika z mniejszych środków unijnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Tych środków jest mniej o ponad 159 mln zł w stosunku do budżetu uchwalonego na 2019 rok" - podkreśliła skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczna część budżetu zostanie przeznaczona na transport i łączność (ponad 346 mln zł, czyli ok. 49,6 proc.). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydanych zostanie prawie 56 mln zł (3,7 mln zł więcej niż w 2019 roku). Związane to jest m.in. z rozbudową Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie i Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, modernizacją Muzeum Archeologicznego w Wiślicy oraz przebudową siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 43 mln zł, na oświatę i wychowanie - ponad 32 mln zł. W związku z zabezpieczeniem ponad 5 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę siedziby Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, w przyszłym roku wzrosną też wydatki na administrację publiczną.

Za uchwaleniem budżetu głosowało 17 radnych, ośmiu było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

"Budżet skonstruowany na miarę potrzeb samorządu. Przy deficycie przekraczającym 70 mln zł, a więc podobnym jak w latach poprzednich, ma zapewnić sprawne funkcjonowanie samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego i podległych mu jednostek. Pozwoli na zakończenie rozpoczętych już inwestycji, m.in. drogowych, i zaplanowanie tych, które będą realizowane w latach następnych" - powiedział PAP przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś.

"Jesteśmy zawiedzeni tym budżetem. Zawsze w budżecie było ponad 50 proc. wydatków inwestycyjnych, a w przyszłym roku będzie to poniżej tego progu. Rosną wydatki bieżące, kolokwialnie mówiąc jest to budżet do przejedzenia, a nie inwestowania" - podkreślił szef klubu radnych PSL Andrzej Swajda.