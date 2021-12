Świętokrzyskie: radni sejmiku uchwalili budżet na 2022 rok

Budżet województwa świętokrzyskiego na 2022 rok, przyjęty we wtorek w Kielcach przez radnych sejmiku, zakłada dochody przekraczające 878 mln zł i wydatki prawie 914 mln zł. Planowany deficyt wyniesie ponad 36,5 mln zł.

"To jednej strony budżet ambitny, w jakimś sensie rekordowy, pełen wyzwań, nowych przedsięwzięć i spojrzenia w przyszłość. Budżet dający podstawę do pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych, takich jak dofinansowanie unijne, dotacje z budżetu państwa i środki z funduszy krajowych" - powiedział omawiając przyszłoroczny budżet marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Dodał, że z drugiej strony to budżet na miarę aktualnych potrzeb.

"Uwzględniający potrzeby finansowe województwa zarówno w roku budżetowym, jak i w latach następnych" - podkreślił Bętkowski.

Zakładane dochody województwa w przyszłym roku mają wynieść ponad 878,1 mln zł i będą o ponad 312 mln zł wyższe niż w roku 2021. Wydatki zaplanowano na poziomie ponad 913,6 mln zł (w tym wydatki bieżące planowane są w wysokości 421,5 mln zł, a wydatki majątkowe - 492,1 mln zł) - ponad 234 mln więcej niż w tym roku. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 35,5 mln zł i ma być mniejszy od tegorocznego o prawie 78 mln zł. Zostanie on pokryty m.in. z pożyczki długoterminowej.

Podobnie jak w latach poprzednich, największa część budżetu zostanie przeznaczona na transport i łączność (prawie 470 mln zł, czyli ok. 51,4 proc.). Planowane jest m.in. dofinansowanie rozbudowy dróg: nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic, drogi wojewódzkiej nr 755 w Zawichoście, drogi wojewódzkiej nr 777, fragmentu drogi 723 w Sandomierzu, drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Św., a także m.in. budowa obwodnic Klimontowa i Nowego Korczyna.

Na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano blisko 115 mln zł (ponad 12,5 proc.), na służbę zdrowia przeznaczono ponad 63,3 mln zł (ponad 6,9 proc.), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydanych zostanie ponad 62,2 mln zł (6,7 proc. - prawie 5 mln zł więcej niż w roku poprzednim). Związane to jest m.in. z budową siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, i dokończeniu prac w muzeum w Wiślicy.

Podczas czwartkowej sesji radni sejmiku głosowali w sprawie przyjęcia dwóch uchwał. Za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 opowiedziało sie 26 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Natomiast budżet na 2022 rok poparło 17 radnych, 10 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

"Głosowałem przeciwko uchwaleniu przyszłorocznego budżetu. Zamierzenia są nadwyraz cenne, ale za chwilę będziemy musieli je korygować. Zgłaszaliśmy takie uwagi, ale nie zostały one poprawione do sesji budżetowej. Naszą intencją jest poprawienie tego tak, aby dostosować to do wykonalności wieloletniej prognozy finansowej. Ta prognoza była naszkicowana bardzo dobrze i dlatego głosowanie w tej sprawie było prawie jednomyślne" - powiedział PAP radny Polskiego Stronnictwa Ludowego Arkadiusz Bąk, który mówił podczas sesji, że jeśli "budżet nie zostanie urealniony, to nie będzie tak kolorowo".

"Fundusze europejskie są pod wielkim znakiem zapytania i nie wiemy, kiedy one będą. W okolicach marca i lutego zacznie się kolejna faza negocjacji. Jeśli dostaniemy te pieniądze w połowie roku, to będzie dobrze. Jakim cudem wydamy więc je do końca roku? Wpisaliśmy do budżetu nierealne zadania" - podkreślił Bąk.

Za budżetem głosowała m.in. Elżbieta Śreniawska z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. "W ciągu roku będziemy mogli kontrolować wykonanie budżetu. Jeśli go dziś nie uchwalimy, spowoduje to chaos i czekanie na kolejną sesję. Spróbujmy, zdecydujmy i rozliczajmy. To dokument prorozwojowy" - zaznaczyła Śreniawska.

