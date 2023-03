Świętokrzyskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy Opatowa

Ruszyła budowa prawie 12-kilometrowej obwodnicy Opatowa (Świętokrzyskie) w ciągu drogi ekspresowej S74 i krajowej „9”. Mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy w stanie udostępnić ten odcinek kierowcom – powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Blisko 12-kilometrowy odcinek obwodnicy Opatowa powstanie w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Inwestycję za ok. 403,7 mln złotych zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner).

"Ta inwestycja była bardzo oczekiwana przez mieszkańców Opatowa. Tysiące pojazdów, również samochodów ciężarowych, każdego dnia przedziera się przez wąskie uliczki tego zabytkowego miasta. Obwodnica, której budowę dzisiaj inaugurujemy, pozwoli na wyciągniecie tego tranzytu poza miasto. Mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy w stanie udostępnić ten odcinek kierowcom" - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wiceminister podkreślił, że inne odcinki S74 od Opatowa w kierunku Kielc są w fazie postępowania przetargowego. "Samo przejście przez Kielce jest już w fazie umowy realizacyjnej. Odcinki między Kielcami a granicą z województwem łódzkim również są już w fazie wykonawczej, albo w postępowaniu przetargowym. W ciągu najbliższych kilku lat te inwestycje zostaną zrealizowane i mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będą cieszyć się z bezpiecznych, komfortowych i wygodnych dróg szybkiego ruchu" - powiedziała Weber.

Dodawał, że Polska jest w tej chwili "wielkim placem budowy". Zaznaczył, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w fazie realizacji blisko 110 dużych zdań, w ramach których powstanie ponad 1300 km nowych dróg, głównie ekspresowych. "Oznacza to, że w ciągu najbliższych czterech lat wejdziemy transportowo i komunikacyjne do tej najwyższej ligi transportowej. Już teraz sieć dróg szybkiego ruchu wygląda przywozicie, jest ona plasowana na piątym miejscu w skali Europy. Jestem przekonany, że po tym, jak zrealizujemy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych, cała Polska będzie skomunikowana wręcz w sposób modelowy" - dodawał.

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to droga krajowa nr 74 od Sulejowa, przez Kielce do Kraśnika oraz droga krajowa nr 9 od Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski do Rzeszowa. W historycznym centrum miasta obie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, w związku z czym Opatów jest zakorkowany w godzinach szczytu. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci z nich jest pojazdem ciężkim.

"To historyczne wydarzenie. Plany i pierwsze koncepcje budowy obwodnicy Opatowa pojawiały się już w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia" - mówił w czwartek starosta opatowski Tomasz Staniek. "Ta obwodnica nie tylko przyspieszy przejazd obok Opatowa dla podróżnych, którzy podróżują między Rzeszowem a Warszawą, ale będzie przede wszystkim oknem na świat i przyczynkiem do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Jako samorządowcy żywimy ogromną nadzieję, że właśnie wokół węzłów tej obwodnicy powstaną nowe strefy przemysłowe, inwestycje gospodarcze i nowe miejsca pracy" - dodawał samorządowiec.

Obwodnica będzie stanowiła odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Inwestycja polegać będzie na budowie, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa.

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe. Węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi krajowej nr 74 oraz węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną drogą krajową nr 9 zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa. Obwodnica ma być gotowa do początku 2025 roku.

