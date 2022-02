Świętokrzyskie: Samorząd regionu: trzy inwestycje w 2. naborze wniosków z Polskiego Ładu

Zintegrowany blok operacyjny w szpitalu wojewódzkim, rewitalizacja świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej i cyfryzacja usług publicznych - takie projekty będą zgłoszone do 2. naboru wniosków w ramach Polskiego Ładu – poinformował w czwartek samorząd województwa.

W ramach drugiego naboru wniosków samorząd województwa świętokrzyskiego zgłosi trzy przedsięwzięcia. Chodzi o utworzenie zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, pierwszy etap rewitalizacji zabytkowej Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej, położonej na terenie gmin: Imielno, Jędrzejów, Kije i Pińczów, a także o cyfryzację usług publicznych woj. świętokrzyskiego.

"Pierwszy z projektów jest niezwykle ważną i oczekiwaną przez lekarzy i pacjentów inwestycją. Budynek, w którym znajduje się obecny blok operacyjny, powstał w latach 60. ubiegłego wieku i jest niedostosowany do obecnych wymogów. Do szpitala, który jest jedynym w województwie centrum urazowym, trafiają pacjenci z całego regionu, dlatego istnieje pilna konieczność budowy nowego bloku operacyjnego, który będzie zgodny ze współczesnymi wymogami" - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Projekt zakłada wybudowanie dziewięciu sal operacyjnych z zespołem specjalistycznych pomieszczeń, takich jak: dział diagnostyki obrazowej z zespołem pracowni (m.in. TK, MR, RTG, USG), centrala sterylizacji, dział IT, pomieszczenia służące działalności leczniczej (sale chorych, sale wybudzeń, izolatka, gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie itp.) oraz zaplecze socjalno-biurowe. W sumie zaplanowano kilkadziesiąt pomieszczeń, a łączna powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie 5000 m kw. Przewidywana kwota wnioskowanych środków to 65 mln zł.

Drugi projekt dotyczy modernizacji szlaku kolejowego od Pińczowa do Umianowic (gmina Kije) o długości ok. 11 km. Zaplanowano m.in. remont hali napraw lokomotyw i wagonów na stacji w Jędrzejowie, modernizację kuźni kolejowej na stacji w Jędrzejowie, budowę infrastruktury turystycznej na stacji w Pińczowie, remont i modernizację turystycznego taboru kolejowego. Przewidywana kwota wnioskowanych środków sięga 20,7 mln zł.

Trzeci projekt zakłada unowocześnienie infrastruktury informatycznej, zwiększenie ochrony sieci IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz wdrożenie usług publicznych umożliwiających samorządom, mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorcom dostępu do e-usług sieciowych. Przewidywana kwota wnioskowanych środków to 4,97 mln zł.

"Przy wyborze projektów wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania prawne, założenia i kryteria naboru, przeanalizowaliśmy także stan przygotowania inwestycji. Ostatecznie wybrane zostały trzy projekty o łącznej wartości ponad 90 mln zł" - podkreślił dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ Jacek Sułek.

Marszałek województwa świętokrzyskiego zaznaczył, że wnioski, które złoży samorząd województwa, dotyczą ważnych dla regionu przedsięwzięć, które nadadzą województwu świętokrzyskiemu nowego impulsu rozwojowego po trudnościach wywołanych pandemią. "Z myślą o zrównoważonym rozwoju wybraliśmy projekty z różnych obszarów - ochrony zdrowia, transportu, turystyki i tak ważnej obecnie dziedziny, jaką jest unowocześnienie infrastruktury informatycznej" - podkreślił Bętkowski.

Polski Ład to m.in. forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić gospodarkę we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków po kryzysie wywołanym pandemią. Fundusze przekazywane w ramach Polskiego Ładu mają pomóc samorządom zrealizować projekty potrzebne lokalnym społecznościom, a także wspierać kluczowe dziedziny, takie jak ochrona zdrowia, kultura, edukacja, cyfryzacja, ochrona środowiska i energetyka, polityka prorodzinna, senioralna oraz rolnictwo.

W ramach pierwszego naboru wniosków w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie otrzymał projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na Kamiennej.

