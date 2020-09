Świętokrzyskie: Siedem firm zainteresowanych budową obwodnicy Wąchocka

Siedmiu wykonawców jest zainteresowanych wybudowaniem obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. W piątek otwarto oferty w przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Obwodnica Wąchocka jest pierwszą świętokrzyską inwestycją, która będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Najniższa złożona oferta opiewa na kwotę 283,7 mln zł, a najwyższa 381,4 mln zł

"Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o 3 miesiące. Komisja przetargowa przystępuje teraz do analizy i oceny złożonych ofert. Obwodnica Wąchocka to inwestycja, dla której prowadzone były prace przygotowawcze, dlatego wyłoniony w przetargu wykonawca po opracowaniu optymalizacji projektowych przystąpi do robót budowlanych" - poinformowała PAP rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Pawelec-Buras.

Droga o długości około 11,7 km będzie biec nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej. Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z ciasnego rynku w Wąchocku, przez co poprawi się bezpieczeństwo ruchu i komfort życia mieszkańców miasta.

Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i Podkarpacia.

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), czterech skrzyżowań, w tym trzech z sygnalizacją świetlną, 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych), dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.

"Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zaktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej z możliwością optymalizacji rozwiązań oraz wybudowanie obwodnicy w okresie 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych w czasie prac budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku" - podkreśliła Pawelec-Buras.

W opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zapisane zostały cztery zadania na terenie województwa świętokrzyskiego: obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78 i obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79.

Trwają przetargi na prace przygotowawcze do budowy obwodnic Chmielnika i Osieka. We wrześniu ogłoszony zostanie przetarg na prace przygotowawcze dla obwodnicy Starachowic.