Świętokrzyskie: Trasa S74 w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych

Ponad 200 km dróg na terenie woj. świętokrzyskiego zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Finansowanie ma zapewniony m.in. cały przebieg S74. Wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w Świętokrzyskiem do 2030 to ponad 8 mld złotych.

"Niektórzy sceptycy powątpiewali w zrównoważony rozwój, jednak deklaracje idą w parze z realizacjami. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych to nic innego jak rozwinięcie i uszczegółowienie polityki rządu zmierzającej do równomiernego rozwoju państwa. Poprzez likwidację białych plam komunikacyjnych, budowę dróg, autostrad i obwodnic wzmacniamy potencjał gospodarczy Polski" - mówił podczas wtorkowej konferencji wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKIA poinformował, że do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych zostały wpisane inwestycje, które do tej pory nie miały zapewnionego finansowania. Chodzi m.in. o trzy odcinki trasy S74 od Mniowa do granicy z woj. łódzkim, a także: Cedzyna - Łagów i Łagów - Opatów.

"Dla tych odcinków są już gotowe koncepcje programowe i decyzje środowiskowe. Jesteśmy na etapie finalizowania programów inwestycyjnych. Natomiast termin deklarowany w tym programie, czyli rok 2030 jest do wyprzedzenia" - powiedział Strzelczyk.

Podkreślił, że trasa S74 ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na zapewnienie bezpiecznego ruchu tranzytowego na osi wschód - zachód. "S74 ma duże znaczenie gospodarcze" - zaznaczył.

"Województwo świętokrzyskie jest dużym zagłębiem kamieniarskim, trasa zapewni dowóz i wywóz materiałów. S74 umożliwi połączenie z autostradą A1 i A2 poprzez odcinki łódzkie oraz połącznie z A4 i S19 na terenie woj. podkarpackiego" - wskazał.

Finansowanie mają także zapewnione odcinki S74 od Sulejowa do granicy woj. świętokrzyskiego oraz od Opatowa do Niska, które będą realizowane przez oddziały GDDKiA w Łodzi i Rzeszowie. "W ten sposób cała droga S74 od Sulejowa do Niska będzie zrealizowana do 2030 roku" - powiedział dyrektor GDDKiA w Kielcach.

Poseł Marek Kwitek poinformował, że na początku przyszłego roku zostaną złożone dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka Opatów - Nisko. Harmonogram prac przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że w 2023 roku zostanie podpisana umowa na koncepcję programową, a pod koniec 2025 roku przetarg w systemie "Projektuj i Buduj". Trasa ma być gotowa do końca 2029 roku.

"Ten harmonogram jest optymistyczny i bardzo realny" - ocenił Kwitek.

Anna Krupka, wiceminister kultury dziedzictwa narodowego i sportu podkreślała, że o finansowanie brakujących odcinków drogi ekspresowej S74 zabiegała jaka przewodnicząca świętokrzyskiego zespołu parlamentarnego. "Zagwarantowanie finansowania dla trasy S74 to jedna z najważniejszych decyzji w tej kadencji dla woj. świętokrzyskiego" - mówiła.

Oprócz budowy trasy S74 w woj. świętokrzyskim powstaną także obwodnice Chmielnika, Osieka, Starachowic i Wąchocka. Inwestycje mają zapewnione finansowanie w ramach programu 100 obwodnic. Poza tym wybudowana zostanie obwodnica Morawicy oraz most na Wiśle w Sandomierzu.

