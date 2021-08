Świętokrzyskie: Trwa modernizacja linii kolejowej Kielce - Częstochowa

Trwa modernizacja świętokrzyskiego odcinka linii kolejowej nr 61 Kielce - Częstochowa. Do prac wykorzystywana jest m.in. specjalna maszyna AHM, która wraz z wagonami technicznymi ma 800 m długości.

Jak poinformowała w piątek Izabela Miernikiewicz z zespołu prasowego PKP PLK wartość realizowanych prac to ok. 27 mln zł. Obecnie kończy się budowa nowego peronu kolejowego w Wiernej Rzece. Pasażerowie będą mogli z niego skorzystać we wrześniu.

"Zamontowane zostały płyty peronowe. Pochylnia ułatwi dojście osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Będzie nowe oświetlenie i oznakowanie oraz wiata i ławki. We wrześniu jeden peron zostanie oddany do eksploatacji i przygotowywany będzie sąsiedni" - przekazała Miernikiewicz.

Ponadto trwa remont linii kolejowej na odcinku Piekoszów - Małogoszcz. Do prac wykorzystywana jest specjalna maszyna AHM, która wraz z wagonami technicznymi ma długość 800 m. Specjalistyczne urządzenie wybiera stary tłuczeń i górną warstwę podtorza oraz dostarcza w jego miejsce nowy materiał. Do prac wykorzystywana jest również oczyszczarka tłucznia, a prace zmechanizowane zakończy podbijarka, która przygotuje tor do przejazdu pociągu.

"Roboty obejmą łącznie 8 km linii" - zaznaczyła przedstawicielka PKP PLK.

Roboty budowalne są także przewidziane na przejazdach w Szczukowicach, Małogoszczu, Ludyni, Włoszczowie i Żelisławicach. W tych miejscach, oprócz remontów jezdni i torów, planowana jest także wymieniana urządzeń przejazdowych. Zamontowane zostaną dodatkowe sygnalizatory, które poinformują kierowców o zbliżającym się pociągu oraz system monitoringu. Roboty zaplanowano na bieżący i przyszły rok.

Na prace utrzymaniowe na świętokrzyskim odcinku linii Kielce - Częstochowa w tym roku PLK przeznaczyły ok. 27 mln zł. Natomiast w latach 2017-2020 na poprawę świętokrzyskiego odcinka linii przeznaczono 46 mln zł. W ramach funduszy przebudowano perony na stacjach i przystankach: Czarnca, Bukowa, Ludynia Dwór, Włoszczowa i Kielce Herbskie. Poziom bezpieczeństwa zwiększyła również modernizacja ośmiu przejazdów kolejowo-drogowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl