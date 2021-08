Świętokrzyskie: WUP przypomina o konieczności rozliczenia środków z tarczy antykryzysowej

Każdy podmiot, który otrzymał środki na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej, musi dokonać rozliczenia z Wojewódzkim Urzędem Pracy – przypomniał w czwartek WUP w Kielcach.

Urzędnicy poinformowali, że wielu przedsiębiorców zapomina o tym obowiązku, co może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Jak wskazano w komunikacie, ostateczny termin rozliczenia środków wynosi 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania lub 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy (jeśli ostatnia transza została otrzymana po zakończeniu okresu dofinansowania).

"Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego terminu - Dyrektor WUP wzywa go do rozliczenia, wyznaczając dodatkowy termin ostateczny. Jego niedotrzymanie wiąże się z koniecznością zwrotu całego dofinansowania wraz z odsetkami" - zaznaczono.

Od początku wdrażania Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzył ponad 4000 wniosków, wypłacając na ochronę miejsc pracy łącznie 312 mln złotych. Środki trafiły do ponad 2,7 tys. przedsiębiorców, co pozwoliło ochronić 82 tys. 523 miejsca pracy.

Aby dokonać rozliczenia, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dokumenty potwierdzające przekazanie wynagrodzeń pracownikom. "Wojewódzki Urząd Pracy zyskuje tym samym pewność, że środki finansowe, które przedsiębiorca otrzymał tytułem dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, trafiły do właściwego odbiorcy" - dodano.

Należy przy tym pamiętać, że korespondencja ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy często kierowana jest w formie elektronicznej, zatem konieczne jest systematyczne sprawdzanie otrzymywanych wiadomości poprzez portal praca.gov.pl.

Najwięcej środków w ramach Tarczy trafiło do podmiotów z branży handlowej, gastronomiczno-hotelarskiej oraz usługowej. Aż 60 proc. z nich stanowiły najmniejsze podmioty, zatrudniające do 10 pracowników; 37 proc. - firmy zatrudniające od 10 do 249 osób; 3 proc. - powyżej 250 pracowników.

Dotychczas obowiązku rozliczenia w wyznaczonym terminie nie wypełniło 30 proc. przedsiębiorców. Czterech pracodawców musi zwrócić pieniądze w całości, a ponad 30 - część otrzymanej kwoty.

