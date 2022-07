Świętokrzyskie: Zainaugurowano działalność Grupy Przemysłowej Industria

Działalność wydobywcza, produkcja nawozów oraz zielonego wodoru mają być głównymi przedmiotami działalności Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. We wtorek oficjalnie zaprezentowano plany nowej spółki.

Prezentacja działalności spółki odbyła się we wtorek w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku (gm. Chęciny).

"Naszą ambicją jest, aby do 2025 roku wybudować w powiecie kieleckim zeroemisyjne źródła energii. Tę energię będziemy udostępniać podmiotom w regionie, wykorzystywać do własnej działalności, a także, do produkcji zielonego wodoru. Chcemy, aby wodór zastąpił w przyszłości olej napędowy, który obecnie wykorzystujemy w maszynach górniczych wykorzystywanych w kopalniach" - mówił we wtorek Szczepan Ruman, prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych (ŚKSM), jednej ze spółek tworzących Industrię.

W ramach ŚKSM funkcjonują trzy kopalnie kruszywa zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego: Jaźwica, Laskowa, Winna, których łączne zasoby geologiczne kruszywa wynoszą ok. 70 mln ton. Grupę będą tworzyć również: Industria Nawozy, Industria Logistyka oraz Industria Zielona Energia.

Grupa Industria będzie współpracować z powołanym w ubiegłym roku Klastrem Wodorowym im. Braci Łaszczyńskich. Grupa stworzona z inicjatywy ŚKSM planuje ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych i zastąpienie ich zeroemisyjnym wodorem.

Magdalena Szczukiewicz, dyrektor ds. rozwoju i komunikacji marketingowej grupy Industria poinformowała, że zgodnie z założeniami w 2023 roku na terenie kopalni Jaźwica uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW, a także elektrolizer o mocy 1 MW, produkujący wodór. Zeroemisyjne paliwo pozwoli zasilić pojazd wykorzystywany na ternie kopalni.

Do 2025 roku powstaną farmy fotowoltaiczne o mocy 200 MW i kolejne elektrolizery o mocy 25MW. Redukcja CO2 ma wynieść 40 tys. ton.

Do 2030 roku Industria razem z partnerami planuje stworzenie zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW, co ma się przełożyć na produkcję 50 tys. ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu pracującego w kopalniach. Ma to dać redukcję emisji CO2 o 400 tys. ton rocznie.

"To ważna inicjatywa, która wyznacza nowy ambitny kierunek w rozwoju gospodarczym ziemi świętokrzyskiej. Dzięki temu, w Kielcach i całym regionie jest szansa na powstanie silnego ośrodka nawiązującego do Centralnego Okręgu Przemysłowego" - powiedział we wtorek wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska.

