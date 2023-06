Świętokrzyskie: Zakończyła się rozbiórka mostu w Sandomierzu

Zakończyła się rozbiórka konstrukcji starego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wszystkie stalowe elementy, które zostały zdemontowane, ważyły prawie 2,5 tysiąca ton. Montaż nowej konstrukcji planowany jest od jesieni – poinformowała w piątek GDDKiA.

Rozbudowa mostu w Sandomierzu w ciągu dk 77 jest realizowana w systemie projektuj i buduj od 2021 roku. Jak przekazała w piątek rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec-Buras, zadanie obejmuje rozbiórkę mostu, wzmocnienie istniejących podpór, budowę nowej konstrukcji oraz włączenie obiektu do układu komunikacyjnego miasta.

Pierwsze prace rozbiórkowe rozpoczęły się w ubiegłym roku. Poprzedziło je przełożenia mediów i przebudowa gazociągu. Równocześnie stopniowo demontowane były elementy górnej konstrukcji mostowej, takie jak: nawierzchnia, izolacja, kapy chodnikowe, instalacje oświetleniowe, bariery. Wykonawca zbudował tymczasowe podpory, które ułatwiły prace przy demontażu m.in. stalowych dźwigarów i kolejnych fragmentów przęseł. Tymczasowe podpory wykorzystane zostaną także przy budowie nowej konstrukcji.

"W marcu br. rozpoczął się najtrudniejszy etap rozbiórki. Dolna stalowa konstrukcja kratownicowa została przecięta, a most utracił ciągłość. Stopniowo rozcinane, demontowane i transportowane były kolejne części obiektu. Konstrukcja z 1953 roku po siedemdziesięciu latach została rozebrana" - dodała rzeczniczka.

W najbliższym czasie wykonawca będzie kontynuował prace przy wzmocnieniu sześciu istniejących podpór, na których wsparta zostanie nowa zespolona stalowa konstrukcja. Jej kształt będzie zbliżony do konstrukcji usytuowanego równolegle, użytkowanego mostu z 2011 roku.

"W kolejnych miesiącach produkowane, częściowo zespalane, a następnie transportowane na plac budowy będą stalowe części ustroju nośnego nowego mostu. Ich montaż planowany jest od jesieni" - zaznaczył.

Docelowo sandomierska przeprawa przez Wisłę w ciągu dk 77 komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem będzie dwujezdniowa. W tym celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu, który został wyłączony z ruchu ze względu na zły stan techniczny w 2013 roku.

Budowa nowego mostu o długości ok. 460 m potrwa końca 2024 roku. Wykonawcą robót jest firma Intop z Tarnobrzega. Koszt inwestycji to ok. 70 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

