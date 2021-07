Świętokrzyskie: Zarząd województwa przedstawił projekty zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim, rewitalizacja Kolejki Wąskotorowej Ponidzie oraz cyfryzacja urzędu marszałkowskiego - to projekty, które zarząd województwa świętokrzyskiego zarekomendował do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będącego częścią Polskiego Ładu.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski poinformował w środę, że łączny koszt trzech zadań może wynieść około 130 milionów złotych. Zarząd wybrał projekty, które mogą być realizowane "od zaraz". Wybrane zadania mają gotowe dokumentacje, a ogłoszenie przetargów będzie możliwe w ciągu sześciu miesięcy.

"Pierwszy zgłoszony projekt, który nie ma ograniczenia kwotowego, to rozbudowa drogi 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu nad Kamienną" - mówił podczas konferencji prasowej Bętkowski. "Inwestycja przez wiele lat była zapowiadana, ale do tej pory niestety nie została zrealizowana. To zadanie, którego szacunkowa wartość będzie przekraczała 91 mln złotych" - dodał marszałek.

Bętkowski podkreślił, że zgodnie z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych samorząd może liczyć na dofinansowanie inwestycji w wysokości 95 proc.

Drugi projekt, zgłoszony przez zarząd województwa do zadań nieprzekraczających wartości 30 mln złotych, to rewitalizacja zabytkowej Kolejki Wąskotorowej Ponidzie. W ramach funduszy remontowany będzie szlak kolejowy, lokomotywownia i tabor.

Trzeci projekt, nieprzekraczający 5 milionów złotych, będzie polegał na cyfryzacji usług publicznych województwa. "Tak jak wiele urzędów publicznych musimy tę infrastrukturę poprawiać, aby uniknąć chociażby takich sytuacji, jaka miała miejsce w Małopolsce, gdzie do sytemu włamali się intruzi i część danych zniknęła" - powiedział marszałek województwa.

Program Inwestycji Strategicznych jest element Rządowego Funduszu Polski Ład. Za finansowanie projektów będzie odpowiadał Bank Gospodarstwa Krajowego. Program Inwestycji Strategicznych ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków.

Zgodnie z założeniami samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca. Każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie - jeden bez limitu wartości inwestycji, drugi z limitem do 30 mln zł i trzeci na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł.

Aby samorząd mógł uruchomić przetarg, otrzyma od BGK wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną.

