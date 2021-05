Budowa tunelu w Świnoujściu na półmetku

Inwestycja dot. budowy tunelu pod Świną jest na półmetku – poinformował w czwartek prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Maszyna TBM wykonała 419 m tunelu, kolejny etap to przejście pod cieśniną. Prowadzone są też dodatkowe prace przy budowie przeprawy.

To ostatni przestój Wyspiarki przed zagłębieniem się pod dno Świny. Następny będzie na Warszowie, w miejscu usytuowania komory odbiorczej, która przyjmie maszynę, ta zakończy pracę i będziemy mieć wywiercony tunel - zaznaczył.

Nie będzie to koniec prac. Prace wyprzedzają założony harmonogram, wykonana została połowa realizowanego zadania - dodał.

"Na placu budowy dzieje się bardzo wiele. Ekscytujemy się przewiertem, tunelem, bo to najbardziej znamienny element, ale przecież żeby tunel mógł funkcjonować, potrzebne jest mnóstwo elementów niewidocznych, podziemnych, uzbrojenia, a wreszcie szerokich dróg, które do tunelu prowadzą i odprowadzają ruch z tunelu - wszystko to jest dziś w trakcie realizacji" - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Dodał, że maszyna TBM wydrążyła dotąd 419 m tunelu i ułożyła 247 pierścieni (każdy zbudowany z ośmiu elementów - tzw. tubingów), z których składa się obudowa tunelu. Jeden pierścień waży od 75 do 100 ton - w zależności od wielkości.

"To ostatni przestój Wyspiarki przed zagłębieniem się pod dno Świny. Następny będzie na Warszowie, w miejscu usytuowania komory odbiorczej, która przyjmie maszynę, ta zakończy pracę i będziemy mieć wywiercony tunel" - powiedział Żmurkiewicz. Zaznaczył, że nie będzie to koniec prac.

Wskazał też, że prace wyprzedzają założony harmonogram, wykonana została połowa realizowanego zadania.

"Jesteśmy na półmetku, mimo że zostało jeszcze trochę tunelu do wywiercenia. We wrześniu tego roku maszyna zakończy wiercenie, a we wrześniu przyszłego roku spotkamy się na otwarciu tunelu pod Świną" - zapowiedział prezydent Świnoujścia.

"Mamy w tej chwili planowy przestój związany z kontrolą stanu narzędzi tnących. Będzie on trwał ok. 3-4 dni, w zależności od tego, co będziemy musieli wymienić" - wyjaśnił dyrektor kontraktu Piotr Flisiak z firmy PORR S.A. Następnie, jak dodał, rozpocznie się drugi etap drążenia - przejście pod cieśniną Świny. Drugi przestój planowany jest po drugiej stronie rzeki.

Wskazał, że maszyna pracuje w średnim tempie 10-18 m na dobę. Dodał, że prace pod ziemią - utrzymanie maszyny TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel) w ruchu - wykonuje ok. 25 osób, które przez cały czas są w maszynie i na powierzchni. "To nie tylko TBM, ale też transport segmentów obudowy, utrzymanie linii do iniekcji cementowych itd. Operacji technologicznych jest bardzo dużo" - powiedział Flisiak. Zaznaczył, że ponad 300 osób wykonuje też prace na powierzchni.

Wyjaśnił, że jezdnia w wybudowanym tunelu będzie się znajdować nieco poniżej średnicy tunelu. Pod jezdnią będzie się znajdował m.in. tunel ewakuacyjny.

"Nie będzie osobnej nawy ewakuacyjnej. Ewakuujemy ludzi dołem, natomiast żeby tam się dostać, będą wykonywane dwa wyjścia ewakuacyjne na docinku TBM w technologii mrożenia gruntu, czyli z poziomu jezdni trzeba będzie wyjść na zewnątrz tunelu, żeby wejść z powrotem do tej nawy ewakuacyjnej" - powiedział Flisiak.

Maszyna TBM, której nadano imię Wyspiarka, rozpoczęła drążenie tunelu na wyspie Uznam na początku marca br. Po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości.

Gigantyczna maszyna o wadze ponad 3 tys. ton, długości 105 m i 13,4 m średnicy, powstała w Chinach. W październiku ub.r. rozłożona na części przypłynęła do Świnoujścia; została rozładowana i przewieziona na plac budowy obok komory startowej na wyspie Uznam.

Według świnoujskiego magistratu, będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce: 1484 metry tunelu drążonego maszyną TBM, natomiast z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów.

Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.

