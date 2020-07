Świnoujście: Chińczycy przygotowują do transportu maszynę do wiercenia tunelu

W Chinach, gdzie zbudowano maszynę do wiercenia tunelu pod Świną, trwa jej demontaż i przygotowanie do transportu. We wrześniu maszyna ma przypłynąć do Świnoujścia.

Maszyna TBM, która wywierci tunel jest aktualnie rozkładana na 130 elementów - poinformowały w środę służby prasowe świnoujskiego magistratu. Po rozłożeniu w Chinach, gdzie powstała zostanie załadowana i drogą morską we wrześniu dotrze do Świnoujścia. Tam zostanie złożona i przetestowana.

Samo wiercenie tunelu ma ruszyć w marcu przyszłego roku. Wystartuje w specjalnie do tego celu budowanej komorze. Zacznie z wyspy Uznam, a zakończy wiercenie na wyspie Wolin.

Na budowie na wyspie Uznam trwa zbrojenie, deskowanie i betonowanie wieńca ścian szczelinowych. Wiercone są też studnie odwadniające wewnątrz komory i montowane są inklinometry w ścianach szczelinowych do kontroli przemieszczeń podczas głębienia komory - podał magistrat. Budowany jest blok wejściowy od strony ściany szczytowej wschodniej komory startowej TBM.

W części budowy po stronie wyspy Uznam budowane są ściany szczelinowe dla rampy dojazdowej do tunelu. Na wschód od ul. Karsiborskiej kontynuowane są roboty ziemne dla wykonania wieńca i stropu na ścianach szczelinowych tunelu odkrywkowego.

Trwają także inne prace na budowie tunelu; przebudowa sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Po stronie wyspy Wolin przebudowywane są sieci wodno-kanalizacyjne wzdłuż ul. Fińskiej oraz w rejonie komory odbiorczej. Trwa także przebudowa sieci energetycznej.

Budowa tunelu rozpoczęła się jesienią 2018 r. Łącznie powstanie niemal 3,2 kilometra drogi, w tym około 1,4 kilometra będzie liczył sam tunel pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin.

Elementami układu drogowego będą również drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie na wyspie Uznam. W ramach inwestycji jest również przebudowa istniejących przyległych ulic.

Inwestorem budowy stałego połączenia jest miasto Świnoujście. 85 proc. inwestycji pokryją fundusze unijne, reszta to środki z budżetu miasta. Koszt inwestycji to ponad 912,5 mln zł brutto.

Budowa stałego połączenia ma zakończyć się jesienią 2022 r.