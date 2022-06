Świnoujście: Powstanie teren rekreacyjny z urobku wydobytego przy budowie tunelu

Miejsce do rekreacji i aktywności fizycznej powstanie z urobku wydobytego przy budowie tunelu pod Świną – poinformował świnoujski magistrat. Zagospodarowany zostanie teren po dawnym wysypisku odpadów.

"Z urobku wydobytego przy budowie tunelu pod Świną, w miejscu dawnego wysypiska przy ulicy Karsiborskiej powstanie nowe, ogólnodostępne miejsce do aktywności fizycznej i rekreacji z pumptrackiem, wydzielonym terenem do zjeżdżania na sankach, wybiegiem dla psów oraz torem treningowym do biegów z przeszkodami" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta Świnoujście.

Od zamknięcia w tym miejscu wysypiska odpadów minęło - jak podano - 30 lat.

"Teren przeszedł rekultywację. Przeprowadzone ekspertyzy gruntu nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska. Stąd możliwe jest jego wykorzystywanie na funkcje określone w planie zagospodarowanie przestrzennego miasta, czyli właśnie na rekreację" - powiedziała zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska.

Jak podano, w maju ubiegłego roku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami, którzy mieli wskazać, co miałoby powstać w miejscu do rekreacji. Wpłynęło kilkanaście propozycji, między innymi pumptrack, wybieg dla psów, tor przeszkód dla psów, tor do jazdy na wrotkach i rolkach, sztuczne lodowisko oraz tor dla quadów. Do Budżetu Obywatelskiego 2022 wpłynął natomiast wniosek, aby powstał tam też tor treningowy do biegów z przeszkodami (tzw. OCR - Obstacle Course Racing).

"Sam teren (wzniesienie) przygotuje konsorcjum PORR i Gülermak, które buduje tunel pod Świną. Trwają ostatnie rozmowy na ten temat. Uformuje w tym miejscu górkę rekreacyjną, wzmocni skarpy i zagospodaruje zielenią. Jest już na to pozwolenie na budowę" - przekazano.

Konsorcjum przygotowało też dokumentację techniczną, a miasto wyposaży obiekt. Jako pierwszy ma powstać tor treningowy do biegów z przeszkodami. Szacowany koszt to 900 tys. zł.

Tunel pod Świną ma być oddany do użytku w maju 2023 r. Droga między wyspą Wolin a wyspą Uznam będzie mieć ok. 3,2 km.

