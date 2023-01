Świnoujście: Prezydent miasta: promy staną się tylko jedną z alternatyw w komunikacji

Promy, które stanowią część naszego miejskiego krajobrazu, staną się tylko jedną z alternatyw w komunikacji – powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Wraz z planowanym na maj otwarciem tunelu pod Świną wejdą zmiany w komunikacji miejskiej, a kursowanie promów zostanie ograniczone.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska. Aby przedostać się na Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem. Otwarcie tunelu ma zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów.

"Mieszkańcy odczują zmianę na lepsze natychmiast po otwarciu tunelu. Zwiększy się płynność przejazdu, znikną wielokilometrowe kolejki, które dawały się we znaki szczególnie podczas sezonu turystycznego" - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Jak poinformowały władze Świnoujścia, zaplanowano już nowe rozwiązania tras autobusowych łączących prawo- i lewobrzeżną część miasta. Do dyspozycji mieszkańców i turystów pozostanie również przeprawa promowa Warszów (promy "Bielik"), która obsługiwać będzie przede wszystkim przewóz pieszych i rowerzystów kursujących pomiędzy wyspami.

"Promy, które stanowią część naszego miejskiego krajobrazu, staną się tylko jedną z alternatyw w komunikacji. Proponujemy nowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się w granicach miasta, związane z transportem zbiorowym. Komunikacja miejska obsłuży najbardziej odległe części Świnoujścia. Najdłuższa linia będzie liczyć 37,5 km" - dodał Żmurkiewicz.

Po otwarciu tunelu zmienią się m.in. dotychczasowe trasy linii A i B, które zostaną wydłużone o 9 km. Autobusy pojadą przez wyspę Uznam, jak dotąd, a następnie przez tunel i do węzła przesiadkowego. Przestanie też funkcjonować przeprawa promowa Centrum obsługiwana przez promy "Karsibór". Przewóz pieszych i rowerzystów bez zmian będzie odbywał się przez przeprawę Warszów, promami "Bielik". Przeprawa pozostanie bezpłatna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Świnoujście.

"Ruch pieszych i rowerzystów w tunelu nie będzie możliwy, dlatego promy na przeprawie miejskiej będą pracować w pełnym zakresie. Będą także niezbędne, kiedy tunel będzie tymczasowo nieprzejezdny w przypadku awarii czy przeglądów" - podkreślił prezydent Świnoujścia.

Miejska przeprawa obsługiwana będzie dwoma promami "Bielik", które w razie potrzeby wesprze jeden duży "Karsibór". W godzinach 6-22 promy będą odpływać jednocześnie z obu stron kanału co pół godziny - o pełnej godzinie i o w pół. Nocą przeprawę obsłuży jeden prom. Z centrum odpłynie o godz. 22.30 a następnie co godzinę do 5.30. Ze strony Warszowa odpłynie o godz. 23 i co godzinę do 5 rano. Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km.

Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

