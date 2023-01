Świnoujście: Ruszą pracę na terenie byłej Stoczni Remontowej "Gryfia", gdzie ma powstać terminal instalacyjny

Wojewoda zachodniopomorski udzielił pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłej Stoczni Remontowej "Gryfia". To tam ma powstać terminal instalacyjny umożliwiający wstępny montaż turbin i masztów, które trafią do morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki udzielił pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłej Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu. W tym miejscu Orlen Neptun II ma wybudować pierwszy w Polsce terminal instalacyjny. Inwestycja ma umożliwić wstępny montaż turbin i masztów do wysokości 100 m i udźwigu 1000 ton, które trafią do morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

"Podpisana przeze mnie decyzja daje zielone światło na rozpoczęcie pierwszych prac związanych z inwestycją ważną dla Pomorza Zachodniego, a także całej Polski - w aspekcie naszego bezpieczeństwa i transformacji energetycznej" - przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Razem z częścią lądową do składowania komponenty morskich farm wiatrowych powstaną dwa nabrzeża, każde o długości około 250 m, głębokości dopuszczalnej 14,5 m i technicznej 12,5 m. Powstanie dziesięć stanowisk do wstępnego montażu wież. Do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m. Na lądzie powstaną place składowe, co w sumie pozwoli na obsługę do 80 turbin wiatrowych rocznie o mocy 15MW każda.

Terminal powstanie na 20 hektarach. Będzie wyposażony w infrastrukturę zdolną do obsługi dużych jednostek, transportujących kluczowe komponenty farm wiatrowych. Jego uruchomienie planowane jest z początkiem 2025 roku.

