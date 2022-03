Świnoujście: Tunel pod Świną ma być oddany w połowie 2023 r.

Tunel pod Świną w Świnoujściu ma być oddany do użytku na przełomie maja i czerwca 2023 roku - poinformowała w poniedziałek zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska. Pierwotnie inwestycja miała być ukończona w trzecim kwartale br.

Tunel pod Świną ma rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Połączenie między wyspami Wolin i Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska) zapewniają obecnie przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co wiąże się często z długim oczekiwaniem na prom.

"Wykonawca na dzień dzisiejszy deklaruje, że roboty budowlane zakończy do końca tego roku, a te kilka miesięcy daje sobie na uruchomienie wszystkich systemów zarządzających tunelem" - poinformowała Barbara Michalska. "W opinii wykonawcy jest to bardzo wiarygodny termin, natomiast mogą wystąpić okoliczności, których nie da się przewidzieć. Na dzień dzisiejszy takich zagrożeń nie widzimy" - dodała.

Wskazała też, że "jeżeli chodzi o powody opóźnienia, wykonawca zgłosił roszczenie związane z covidem, wystąpieniem pandemii".

Tunel pod Świną ukończony jest już w pond 60 proc. Trwa budowa wyjść ewakuacyjnych; aby je wykonać, trzeba między innymi przebić się przez obudowę tunelu, co możliwe jest dzięki zamrożeniu gruntu. Kontynuowana jest też m.in. prefabrykacja zbrojenia, deskowanie i betonowanie wsporników. Na wyspie Wolin prace nadal koncentrują się w komorze odbiorczej.

Droga między wyspą Wolin a wyspą Uznam będzie mieć łączną długość ok. 3,2 km. Inwestycja to także dojazdy w postaci wykopu otwartego i tunelu wykonywanego metodą stropową na wyspie Uznam oraz na wyspie Wolin. Elementami układu drogowego będą też drogi dojazdowe do tunelu, plac manewrowy, skrzyżowanie - rondo na wyspie Wolin i skrzyżowanie typu T na wyspie Uznam. Przebudowane zostaną także przyległe ulice.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 proc.).

