Świnoujście: Tunel pod Świną na kilka godzin zostanie wyłączony z eksploatacji

W nocy z 25 na 26 lipca przez cztery godziny tunel pod Świną zostanie wyłączony z eksploatacji – poinformował świnoujski magistrat. W tym czasie kierowcy mogą korzystać z przeprawy promowej Warszów. Powodem zamknięcia tunelu są przeglądy techniczne.

"Powody wyłączenia to wymiany oprawy oświetleniowej na wjeździe do tunelu po stronie wyspy Uznam, testy systemu nagłośnienia, czyszczenie i kontrola koszy kanalizacji deszczowej, kontrola pompowni oraz filtrów oraz przeglądy i konserwacja urządzeń oraz elementów tunelu" - przekazał Jarosław Jaz z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Pierwsze wyłączenie obiektu z eksploatacji zaplanowano w nocy z 25 na 26 lipca w godzinach od 00:00 do 04:00 (środa). Kolejne w noc z 27 na 28 lipca (z czwartku na piątek) w godzinach 23:30 do 01:30. Powodem drugiego wyłączenia będą testy ruchu wahadłowego oraz przeglądy i konserwacja urządzeń oraz elementów tunelu.

W czasie wyłączenia kierowcy mogą korzystać z przeprawy Warszów. Promy Bielik będą przewozić auta według obowiązującego rozkładu.

Przeprawa pod cieśniną Świny łączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska. Kluczową dla mieszkańców inwestycję oddano do użytku 30 czerwca br.; koszt budowy tunelu przekroczył 900 mln zł.

Do momentu udostepnienia tunelu kierowcom, dostanie się do kurortu wymagało przeprawy promem, co często wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejce. Obecnie przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa 2-4 minuty.

