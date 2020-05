"Świnoujście – wyspy możliwości" – nowa kampania promocyjna kurortu

Walory najszerszej plaży w Polsce czy wyjątkowe położenie na 44 wyspach chce podkreślić Świnoujście w swojej nowej kampanii promocyjnej. Miasto liczy na przyciągnięcie większej liczby turystów z kraju.

"Świnoujście jest bardzo rozwiniętym turystycznie miejscem, ale głównie skierowanym na zagranicę. To widać było do tej pory po strukturze turystów, a także po tym, jak wyglądało tu kształtowanie oferty turystycznej. Naszym celem jest przede wszystkim zbudowanie ruchu turystycznego z Polski" - powiedział w piątek dziennikarzom Szymon Sikorski z firmy Publicon, która przygotowała nową kampanię.

Twórcy kampanii będą zachęcać do przyjazdu do nadbałtyckiego kurortu jako do miejsca nowoczesnego i międzynarodowego. "Położone na 44 wyspach, na granicy państw oraz styku lądu i morza, oferuje turystom cały wachlarz możliwości, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie" - podkreślono.

"Liczne atrakcje turystyczne, wyjątkowy mikroklimat, najszersza w Polsce plaża czy baza noclegowa nadal tutaj są i czekają na tegorocznych turystów, którzy wybiorą Świnoujście jako kierunek swoich wakacji. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo i komfort naszych gości. Dostosowaliśmy nasze obiekty do turystyki w nowych czasach. Jesteśmy gotowi na przyjęcie gości" - podkreślił zastępca prezydenta miasta Paweł Sujka.

W ramach kampanii stworzony został znak turystyczny, w którym wykorzystano jeden z symboli miasta - stojącą na końcu Falochronu Zachodniego świnoujskiej plaży Stawę Młyny. Charakterystyczny znak nawigacyjny w kształcie wiatraka ukazano "w nowej, bardziej eleganckiej i aktualnej formie". Kolorystyka kampanii nawiązuje - jak zaznaczono - do kolorów "morza, zachodów i wschodów słońca nad Bałtykiem - plaży skąpanej w letnim słońcu".

Kampania ma być prowadzona m.in. w internecie - w mediach społecznościowych, we współpracy m.in. z influencerami, a także w prasie online i w telewizji. W największych polskich miastach mają też zawisnąć billboardy.

Zapowiedziano również stworzenie strony visit.swinoujscie.pl w językach polskim, angielskim, niemieckim i czeskim, na której turyści będą mogli znaleźć informacje o kurorcie.

Organizatorem kampanii jest Urząd Miasta w Świnoujściu wraz ze Świnoujską Organizacją Turystyczną. Kampania w znacznej części ma być finansowana z zewnętrznych źródeł. Będzie prowadzona do września br.

Świnoujście leży na 44 wyspach, trzy z nich są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców miasta.