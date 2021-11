Sygnały zapowiadające zwolnienie aktywności gospodarki coraz wyraźniejsze

Sygnały zapowiadające zwolnienie aktywności gospodarki są coraz wyraźniejsze i obejmują coraz więcej wymiarów działalności gospodarczej - stwierdziło Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Eksperci wskazali m.in. na wyraźny spadek zamówień zagranicznych odbiorców.

Jak poinformowało we wtorek BIEC, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w listopadzie 2021 r. spadł o blisko 1 pkt w stosunku do odczytu sprzed miesiąca.

Eksperci wskazali, że regularne spadki wartości wskaźnika obserwują od czterech miesięcy.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w listopadzie sześć nie zmieniło się wyraźnie w porównaniu z wartością sprzed miesiąca, a pozostałe dwie się pogorszyły.

Eksperci zaznaczyli, że napływ nowych zamówień do sektora przedsiębiorstw produkcyjnych utrzymał się na poziomie zbliżonym do wartości z ostatnich trzech miesięcy, ale "zamówienia pochodzące od zagranicznych odbiorców wyraźnie zmniejszyły się".

Według BIEC wolniejszy napływ zamówień najdotkliwiej odczuwają producenci odzieży, przemysłu chemicznego, branża metalowa i przetwórstwo surowców. Dodano, że stopniowe ograniczanie tempa napływu nowych zamówień obserwowane jest od lipca.

Nie zmienił się natomiast poziom wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw, co o tej porze roku jest "dość nietypowe". Wyjaśniono, że w październiku i listopadzie przedsiębiorcy zazwyczaj kumulują zapasy towarów na poczet zwiększonego przedświątecznego zapotrzebowania oraz dłuższych przerw w produkcji w grudniu i na początku stycznia. "W tym roku, tendencji do magazynowania gotowej produkcji na razie nie obserwujemy" - stwierdziło BIEC.

Analitycy zwrócili uwagę, że zdecydowanie pogorszyły się z kolei oceny menadżerów przedsiębiorstw na temat stanu finansów w zarządzanych przez nich firmach. "Systematycznie przybywa firm, które odczuwają coraz trudniejszą sytuację finansową" - podkreślono.

Eksperci wskazali na ponad 15-proc. przewagę menadżerów, oceniających negatywnie tendencje w stanie finansów nad odsetkiem firm, które uważają, że ich kondycja finansowa poprawiła się. Według ekonomistów to prawdopodobnie konsekwencja wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przy podobnej skali przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży.

Dodano, że średnioroczny wzrost cen producentów (PPI), obrazujący część kosztów ponoszonych przez firmy, w październiku br. przekroczył 12 proc. Przypomniano, że ostatnie dane GUS dot. dochodów i kosztów przedsiębiorstw potwierdzają, "wyrażaną w testach koniunktury, negatywną tendencję co do stanu finansów". "Dezagregacja tych danych na poszczególne kwartały i urealnienie ich wskaźnikiem cen producentów, wyraźnie pokazuje szybszy wzrost kosztów niż przychodów, który nastąpił w okresie od lipca do września br." - stwierdzono.

Według BIEC wydajność pracy w od początku drugiej połowy roku systematycznie pogarsza się, "co w przypadku eksporterów redukuje ich ewentualne korzyści płynące ze słabszego złotego".

