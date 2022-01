Sygnatariusze umowy dla górnictwa chcą być obserwatorami w procesie notyfikacji pomocy dla branży

Związki zawodowe, które w maju ub. roku podpisały umowę społeczną ws. transformacji górnictwa, chcą, by ich przedstawiciel mógł uczestniczyć jako obserwator w procesie unijnej notyfikacji rozwiązań pomocowych dla tej branży. We wtorek związkowcy skierowali w tej sprawie list do Komisji Europejskiej.

Adresatem pisma, podpisanego przez liderów śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Sierpnia'80, Kadry, Solidarności'80, Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, jest dyrektor generalny unijnej Dyrekcji ds. Konkurencji Olivier Guersent.

W wysłanym we wtorek piśmie związkowcy proszą "O udzielenie odpowiedzi w przedmiocie wyrażenia zgody na udział przedstawiciela strony społecznej w procesie notyfikacji, zgodnie z zapisami umowy społecznej". Związki przypominają, iż w treści ubiegłorocznej umowy jest zapis umożliwiający przedstawicielom strony społecznej uczestnictwo w rozmowach z KE w roli obserwatorów.

"Nasze wystąpienie wynika z troski o pełną transparentność i dostęp do informacji z przebiegu dialogu między Komisją Europejską a polskim rządem. Proces transformacji energetycznej w Polsce, wynikający z realizacji zapisów Zielonego Ładu jest złożonym, trudnym i wymagającym udziału wszystkich stron dialogu społecznego" - napisali związkowi liderzy.

"Prosimy też o informację, czy prawdą jest, że to przedstawiciele Komisji Europejskiej nie wyrazili zgody na nasze uczestnictwo w spotkaniach roboczych w roli obserwatorów. Taką informację otrzymaliśmy od polskiego rządu" - czytamy w liście.

Związkowcy poprosili też Komisję o "przesłanie bieżących informacji o zakresie i stanie prac nad notyfikacją systemu wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce".

Na początku grudnia ub. roku resort aktywów państwowych poinformował, że Polska w styczniu br. złoży w Komisji Europejskiej formalny wniosek dotyczący notyfikacji pomocy dla górnictwa, a KE rozpatrzy go możliwie szybko. Niedawno wiceminister aktywów Piotr Pyzik poinformował, że przedstawiciele KE zgłosili wątpliwości dotyczące terminu wygaszenia górnictwa, określonego w umowie społecznej na 2049 rok.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz tworzy mechanizmy wspierające transformację Śląska. Warunkiem wejścia umowy w życie jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa na zaproponowanych przez stronę polską zasadach. W parlamencie procedowana jest ustawa, zawierająca szczegóły wsparcia dla branży o wartości 28,8 mld zł w ciągu 10 lat.

W ub. tygodniu związkowi sygnatariusze umowy społecznej wezwali stronę rządową "do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów, które nie tylko doprowadzą do uzyskania gwarancji realizacji zapisów podpisanej w 2021 roku Umowy społecznej, ale też do jej nowelizacji". Związkowcy zagrozili protestami, jeżeli nie dojdzie do rozmów w tej sprawie.

We wtorek strona społeczna otrzymała zaproszenie na spotkanie poświęcone realizacji umowy, które odbędzie się 24 stycznia w Warszawie. Ma wziąć w nim udział szef MAP wicepremier Jacek Sasin, a także ministrowie: klimatu i środowiska, rozwoju i technologii, funduszy i polityki regionalnej, a ponadto pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i szef gabinetu politycznego premiera.

Związkowców niepokoją m.in. analizy dotyczące możliwości skrócenia okresu wygaszania kopalń do roku 2040-45, a nawet 2038, wobec zapisanej w umowie społecznej daty końca 2049 r. Wskazują także, iż rząd nie wywiązał się dotąd z ustaleń dotyczących wprowadzenia ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, rozpoczęcia realizacji inwestycji wykorzystujących niskoemisyjne technologie węglowe, programów wsparcia firm okołogórniczych czy pracy nad programami adresowanymi do samorządów.

