Syndyk ogłosił przetarg na sprzedaż z wolnej ręki upadłej firmy ST3 Offshore

Syndyk szczecińskiej firmy ST3 Offshore w upadłości ogłosił przetarg na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa. Cena wywoławcza to blisko 235 mln zł. Właścicielem większości udziałów w spółce jest kontrolowany przez państwową PGZ fundusz zamknięty.

Jak poinformował syndyk, oferty należy składać do 10 marca 2021 r. Wraz z ofertą należy przedstawić dowód wpłacenia wadium w wysokości 23 mln zł.

ST3 Offshore to producent stalowych fundamentów do turbin wiatrowych na morzu. Firma to joint-venture Mars FIZ i ST3 Holding GmbH. Posiadający 80 proc. udziałów MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest zarządzany przez wchodzące w skład państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Mars kupił udziały w ST3 w 2017 r. Pozostałe 20 proc. ma ST3 Holding GmbH - spółka należąca do monachijskiej Grupy VTC.

W styczniu 2020 r. zarząd ST3 Offshore zadecydował o złożeniu do sądu wniosków o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości. Upadłość ogłoszono 31 marca 2020 r. Wcześniej, w lutym ubiegłego roku ówczesne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło koncepcję dalszego funkcjonowania ST3 Offshore. Pomysł opierał się na współpracy z Morską Stocznią Remontową Gryfia i Zakładem Recyklingu Statków Szczecin.