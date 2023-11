Szacunki FAO: światowe zbiory zbóż w tym roku wyższe o 0,9 proc. niż w 2022 r.

Światowa produkcja zbóż w 2023 r. wyniesie 2 mld 819 mln ton, co stanowi wzrost o 0,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku – wynika z szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Globalna produkcja pszenicy ma być zaś niższa o ok. 2,2 proc. niż w zeszłym roku.

W piątkowym raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wskazano, że utrzymano prognozę światowej produkcji zbóż w 2023 r. na poziomie 2 mld 819 mln ton, co stanowi wzrost o 0,9 proc. (26 mln ton) wobec wyniku z poprzedniego roku. Poprzedni raport z 6 października br. zakładał produkcję zbóż na poziomie ok. 2 mld 815 mln ton.

Światowa produkcja pszenicy w br. jest prognozowana na 785,1 mln ton wobec przewidywanych 781,1 mln ton w październiku. Pszenicy będzie więc o 2,2 proc. mniej niż w 2022 r., czyli o 18 mln ton. Korekt w dół dokonano na podstawie prognoz produkcji dla Unii Europejskiej i Kazachstanu, gdzie przedłużające się okresy niekorzystnej pogody pod koniec sezonu doprowadziły do niższych plonów w stosunku do wcześniejszych prognoz - wskazano w raporcie. Cięcia te zrównoważyły wzrost prognoz dla Iraku i Stanów Zjednoczonych.

"Globalna produkcja zbóż gruboziarnistych (zboża inne niż pszenica i ryż - PAP) została ustalona na poziomie 1 510 mln ton w 2023 r., bez zmian miesiąc do miesiąca i pozostając o 2,7 procent (38,8 mln ton) powyżej ubiegłorocznego wyniku" - podano.

Podkreślono, że doszło do "kilku znaczących zmian na poziomie krajowym". Główna korekta dotyczy Chin, gdzie większe niż przewidywane wcześniej nasadzenia dostarczyły 4 mln ton do prognozy zbiorów. Podniesiono również prognozy produkcji dla większości krajów Afryki Zachodniej z uwagi na niedawno opublikowane, oficjalne dane. Korekty w górę zostały zrównoważone przez "znaczne cięcia" prognoz produkcji kukurydzy i sorgo w Stanach Zjednoczonych z uwagi na utrzymującą się niekorzystną pogodę. Cięcia prognoz objęły również zbiory w Unii Europejskiej, gdzie perspektywy dla plonów kukurydzy zmalały z powodu suchych warunków na wschodzie UE.

Zgodnie z prognozą FAO, światowa produkcja ryżu w 2023/2024 r. wyniesie 523,9 mln ton, co oznacza wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z szacunkowymi zbiorami z 2022/2023 r. i o 850 tys. ton więcej niż przewidywano w październiku. Korekta w górę odzwierciedla przede wszystkim aktualizację prognozy produkcji w Indiach, która "przyćmiła różne inne korekty".