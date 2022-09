Szalony spór rozbija firmę, którą wsparł Polski Fundusz Rozwoju

Spółka ASM Group w 2018 roku przy wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przejęła prawie 92 proc. udziałów w niemieckiej grupie Vertikom. Od momentu zawarcia transakcji konflikt między współzałożycielami biznesu przybrał na sile, a końca wzajemnych oskarżeń nie widać.

Akwizycja niemieckiej spółki za kwotę prawie 20 mln euro stała się zarzewiem konfliktu o władzę w giełdowej spółce ASM Group, zajmującej się wsparciem sprzedaży i outsourcingu.

Po kilku latach od transakcji ASM Group wciąż boryka się wewnętrznymi tarciami, sądowymi bataliami założycieli i głównych akcjonariuszy, na czym traci przede wszystkim dobrze prosperujący niegdyś biznes.

Winnych brak, a liczba wzajemnych oskarżeń o niekompetencję czy zawłaszczanie praw do reprezentowania spółki piętrzy się iście lawinowo.

Obrót giełdowy na akcjach ASM Group zawieszony jest od października 2021 roku i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się szybko unormować.

Władza to afrodyzjak, a walka o nią zawsze odbija się negatywnie na biznesie i akcjonariuszach. Przypadek giełdowej spółki ASM Group, której działalność trawiona jest przez wewnętrzne potyczki w zarządzie, pokazuje jak szybko można zburzyć wartość budowaną przez dekady.

ASM Group to holding specjalizujący się w świadczeniu usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Działa na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Włoch i Szwajcarii. Akcje ASM Group, mimo iż są notowane na GPW, od 4 października 2021 roku są zawieszone. Oznacza to, że od niemal roku nie ma możliwości handlu akcjami spółki. Sama firma prowadzi działalność operacyjną, ale cóż z tego, skoro decydują względy formalne. W przypadku ASM Group wewnętrzne tarcia we władzach spółki i akwizycja, która okazała się porażką, spowodowały całkowitą marginalizację spółki, jeżeli chodzi o jej atrakcyjność inwestycyjną.

Poruszany temat jest wielowątkowy i skomplikowany. W tym tekście opisujemy kulisy i skutki przejęcia przez ASM Group niemieckiej grupy Vertikom. Transakcja miała miejsce w sierpniu 2018 roku i okazała się impulsem do wybuchu wulkanu wzajemnych oskarżeń wewnątrz spółki.

Jedna spółka, dwa zarządy, jedna akwizycja, dwie perspektywy

Wskutek rosnącego napięcia i eskalacji konfliktu po jednej z największych akwizycji w historii ASM Group, w grudniu 2019 roku prezes spółki współodpowiedzialny za przeprowadzoną półtora roku wcześniej transakcję - Adam Stańczak - podał się do dymisji. Od stycznia 2020 roku obowiązki prezesa zarządu przejęła Dorota Kenny. Nowy zarząd posiadał umocowanie prawie 60 proc. akcjonariatu, a po zmianie sterów w spółce na dobre rozpoczęła się przepychanka.

W czerwcu 2022 roku ASM Group poinformowała w raporcie bieżącym o kolejnych zmianach w zarządzie spółki, na mocy których stanowisko prezesa ponownie objął Adam Stańczak. W treści raportu czytamy, że były zarząd, czyli “Dorota Kenny, Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak od dnia 22 kwietnia 2021 roku pozostawali osobami trzecimi wobec spółki, nie posiadając żadnego umocowania do jej reprezentowania”.

Finalnie, od 27 lipca bieżącego roku - na mocy wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - formalnie prezesem zarządu ASM Group jest Adam Stańczak, a skład zarządu uzupełniają: Krzysztof Przybyłowski, Weronika Wagner oraz brat prezesa, Łukasz Stańczak. Ale w spółce wciąż panuje swego rodzaju dwugłos, gdyż zarówno jedna jak i druga grupa - posiadając odmienne argumenty i dokumenty - próbuje z wielką determinacją przejąć całkowitą kontrolę nad ASM Group. Bezskutecznie.

Kuriozalność zaistniałej sytuacji dopełnia fakt, że ASM Group posiada obecnie dwie strony internetowe, obie łudząco podobne: https://asmgroup.pl/, gdzie prezesem zarządu jest Adam Stańczak, oraz https://asmgroup.com/, gdzie składu zarządu nie podano. Podkreślamy raz jeszcze, że mowa jest o spółce publicznej, objętej obowiązkiem drobiazgowego raportowania i przestrzegania praktyk korporacyjnych oraz dbania o interes wszystkich akcjonariuszy, także tych drobnych. O wspomniany interes współwłaścicieli spółka zadbać miała w 2018 roku, dzięki akwizycji grupy Vertikom, działającej w tożsamej branży. Coś jednak nie zagrało.

Vertikom GmbH, czyli gdy złote runo okazuje się kukułczym jajem

Jak wspomnieliśmy, w czerwcu 2018 roku ASM Group - przy wsparciu finansowym ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju - dokonało zakupu niemieckiej grupy Vertikom. Spółka wraz z Funduszem zakupiła 91,6 proc. akcji za kwotę 19,4 mln euro. Struktura właścicielska nabytego większościowego pakietu akcji wyglądała następująco: ASM objęło 50,1 proc. Vertikomu, a PFR - za pośrednictwem Funduszu Ekspansji Zagranicznej - wszedł w posiadanie 49,9 proc.

Jak wynika z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ASM Group z dnia 13 marca 2020, do którego dotarła redakcja WNP.PL, inwestycja w Vertikom spowodowała znaczne obciążenia finansowe całej grupy ASM. Zaledwie kilka miesięcy po przejęciu okazało się, że niemiecki podmiot zależny nie osiąga wyników zakładanych na etapie planowania transakcji (o tym dlaczego piszemy dalej).

Jak wynika z informacji udostępnionych redakcji WNP.PL przez były zarząd spółki, przed przystąpieniem do transakcji zakupu Vertikomu została przeprowadzona analiza due diligence, która wykazała sporą liczbę alarmujących informacji. Raport został sporządzony w języku angielskim. Główne zarzuty byłego zarządu wobec odpowiedzialnego za akwizycję Adama Stańczaka to "niekompetencja i działanie na szkodę spółki". Oskarżany jest on o brak kompetencji językowych, które to miały okazać się kluczowe przy analizowaniu dokumentów powstałych w ramach analizy. Wedle informacji przekazanych przez były zarząd, nie znał on języka angielskiego w stopniu wystarczającym.

Nie sam język wydaje się tu jednak największą przeszkodą. Głównym problemem biznesowym Vertikomu było uzależnienie od jednego klienta, koreańskiego Samsunga. Wedle analizy audytora niemieckiej spółki, za blisko 50 proc. przychodów odpowiadały bowiem kontrakty z Samsungiem. Oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek komplikacji w obustronnych relacjach, to Vertikom mógł stracić zdecydowanie więcej. Tak też się stało w 2019 roku i niemiecka spółka - po przegraniu przetargu na świadczenie usług dla Samsunga - została odcięta od najważniejszego źródła dochodu. Problem ten okazał się nie do rozwiązania.

Jak wynika z memorandum z przeglądu raportu due diligence udostępnionego przez były zarząd ASM, grupa Vertikom wykazywała sukcesywny spadek przychodów od 2014 roku oraz generowała straty w okresie 2014-2016. Ujemna rentowność działalności oraz silne uzależnienie od jednego klienta to dwie główne rysy na wizerunku Vertikomu, które - według byłego zarządu ASM - powinny skłonić do rewizji pomysłu przeprowadzenia transakcji, tj, obniżeniu ceny lub odstąpieniu od niej. Dodatkowo, stan rezerw i zobowiązań przekraczał wartość aktywów spółki, co oznaczało konieczność dokapitalizowania Vertikomu. Jeżeli dodamy do tego rosnące zadłużenie, opiewające w połowie sierpnia 2017 roku na 27 mln euro, mamy mieszankę kruszącą fundamenty niemieckiej spółki. Spółki kupionej za około 100 mln zł.

Kto wiedział, kto nie wiedział? Czyli kto naraził ASM na straty?

Były zarząd spółki podkreśla, że to Adam Stańczak razem z zewnętrznym zespołem przeprowadził transakcję. Wskazuje, że w procesie decyzyjnym nie uzyskał on żadnych zgód korporacyjnych, tzn. uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adam Stańczak wskazuje natomiast, że zarówno cały ówczesny zarząd spółki jak i współfinansujące transakcję instytucje posiadały pełną wiedzę o spółce Vertikom, a on - w świetle statutu spółki - nie miał obowiązku uzyskania wyżej wspomnianych zgód.

- W proces akwizycji zaangażowanych było wiele osób, a umowy podpisywał w charakterze członka zarządu Jacek Pawlak, który teraz udaje, iż nie uczestniczył w transakcji. Pełną wiedzę mieli również pozostali założyciele, czyli Marcin Skrzypiec i Szymon Pikula - wylicza Stańczak.

Dodaje, że akcjonariusze wyrazili zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku i kontach spółki, zgodzili się także na udzielenie przez niego pożyczki do spółki w wysokości 4,35 mln zł na zakup Vertikomu.

W świetle powyższych informacji nasuwa się pytanie, czy - jak wskazuje były zarząd - Adam Stańczak zbagatelizował szereg poważnych czynników ryzyka i faktycznie naraził Grupę ASM na straty finansowe? A może wynikłych problemów nie dało się przewidzieć, a historia z Vertikomem to pretekst do przejęcia władzy w spółce?

Między młotem a kowadłem - gdy dobro spółki schodzi na dalszy plan

Adam Stańczak posiada obecnie 30 proc. akcji ASM Group, natomiast Marcin Skrzypczak, Tatiana Pikula (matka Szymona Pikuli, współzałożyciela ASM) oraz holding KPNS (którego zarząd tworzą Dorota Kenny i Jacek Pawlak) posiadają w sumie 59,1 proc. akcji spółki. Teoretycznie więc były zarząd posiada poparcie większości akcjonariuszy.

Jak wynika jednak z postanowień XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie z kwietnia 2021, zarówno Marcin Skrzypiec jak i Tatiana Pikula otrzymali prawomocny zakaz wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.

O ile były zarząd wskazuje kupno Vertikomu jako główny powód konfliktu, o tyle Adam Stańczak zwraca uwagę na wcześniejsze tarcia wewnątrz spółki i chęć “zawłaszczenia” dobrze prosperującego biznesu.

- Tarcia w organach zarządzania spółki trwały już od kilku lat, a im lepiej prosperowała spółka, tym większe zakusy na przejęcie kontroli mieli pozostali akcjonariusze i współzałożyciele spółki, których celem stało się utrudnianie bieżącej działalności. Różnice zdań we władzach spółki zaczęły być problemem nie do przejścia - mówi WNP.PL Stańczak.

Być może faktycznie od lat w spółce utrwalała się wzajemna niechęć motywowana planami przejęcia prężnego biznesu, albo prezes spółki próbuje odwrócić uwagę od nietrafionej transakcji zrealizowanej za jego poprzedniej kadencji. Transakcji z powodu której pozostali akcjonariusze poczuli się zmuszeni do zdecydowanej interwencji.

Jak wspomnieliśmy, Adam Stańczak w 2019 roku dobrowolnie oddał władzę w spółce, następnie przystąpił jednak do ofensywy celem odzyskania kontroli nad firmą, zarzucając jednocześnie zawarcie przez pozostałych założycieli spółki nieujawnionego inwestorom porozumienia przeciwko niemu.

- Nie mogłem nawet zgłosić uwag do sprawozdań za okres, kiedy byłem formalnie prezesem, a każdy przejaw mojego zainteresowania spółką kończył się prywatnymi aktami oskarżenia i pozwami o naruszenie dóbr osobistych ze strony nowego zarządu - wylicza Stańczak.

Adam Stańczak wskazuje, że odwołany zarząd przez okres 14 miesięcy wprowadzał w błąd rynek w zakresie bieżącej działalności ASM Group.

- Nie miałem wpływu na to, co spółka komunikowała inwestorom. Zamiast tego w przestrzeni publicznej mogliśmy czytać mnogość retorsji na moją osobę ze strony ludzi, którzy nie mieli prawa podawać się za członków organów spółki - komentuje i zarzuca drugiej stronie próby obchodzenia orzeczeń sądowych.

Redakcji WNP udało się dotrzeć do wspomnianych dokumentów sądowych. Wynika z nich, że XXVI Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie wielokrotnie oddalił zażalenia i wnioski składane przeciwko Adamowi Stańczakowi przez Tatianę Pikułę i Marcina Skrzypca, kolejno w maju, czerwcu, wrześniu 2021 oraz styczniu 2022 roku.

Wracając do giełdowej wyceny ASM Group - bieżąca kapitalizacja spółki, która nijak nie odzwierciedla wartości godziwej, ponieważ spółka nie opublikowała raportów za 2020 i 2021 roku i nie wiadomo ile zarabia, wynosi obecnie tylko 25 mln zł. W momencie przejmowania grupy Vertikom wartość ASM Group była około ośmiokrotnie większa.

Analizy, wyroki sądów, wzajemne oskarżenia i sparaliżowanie działalności spółki publicznej. To bilans ostatnich kilku lat w wykonaniu zarządu(ów) ASM Group. Transakcja kupna Vertikomu, która miała okazać się krokiem milowym w rozwoju przedsiębiorstwa, spowodowała znaczne obciążenia finansowe ASM Group i popchnęła współwłaścicieli do otwartej batalii słowno-sądowej. Z czego wynika to niepowodzenie - czy z braku kompetencji, braku rzetelnego podejścia, czy też może zwykłego biznesowego pecha - ocenę pozostawiamy czytelnikom.

W trakcie przygotowywania materiału spotkaliśmy z obydwiema stronami - nie tylko z Adamem Stańczakiem. Punkt widzenia Doroty Kenny oraz reprezentujących alternatywny zarząd prawników został zawarty w tekście. Ci rozmówcy nie chcieli być jednak cytowani.

