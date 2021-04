Szansa na zakończenie sporu korporacyjnego w Kredyt Inkaso?

Zarząd Kredyt Inkaso, w związku z żądaniem otrzymanym od akcjonariusza większościowego, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na 24 maja 2021. W jego trakcie przewidziany jest wybór członków rady nadzorczej spółki. Wydarzenie to może zakończyć trwający obecnie spór korporacyjny - oceniła spółka w komunikacie.

W oparciu o posiadane opinie spółka uznała, że WPEF VI Holding V B.V. posiada prawo głosu i nigdy go nie utracił, gdyż obowiązki notyfikacyjne i wezwaniowe przy nabyciu akcji Kredyt Inkaso w 2016 r. zostały zrealizowane prawidłowo.Kredyt Inkaso stwierdza ponadto, że z uzyskanych opinii wynika, że ze względu na wadliwe sformułowanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, Daniel Dąbrowski jest nieprzerwanie członkiem rady nadzorczej spółki.Niemniej jednak, jak wskazuje Kredyt Inkaso, niektórzy mniejszościowi akcjonariusze spółki - Best, Best Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i John Van Kannel oraz powołany przez Best członek rady nadzorczej spółki, Karol Szymański z kancelarii RKKW - „aktywnie prezentują pogląd, że Daniel Dąbrowski nie jest członkiem rady nadzorczej” i uważają w związku z tym, że rada ma skład czteroosobowy, a nie wymagany prawem pięcioosobowy.- Najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z zaproponowaną przez głównego akcjonariusza agendą usunie wszelkie wątpliwości, które spowodowało zabezpieczenie otrzymane przez Johna Van Kannela. Niezależnie od tego, spodziewamy się, że sprawa zostanie również rozstrzygnięta przez sąd zgodnie ze stanowiskiem Kredyt Inkaso. Zagwarantuje to pewność obrotu i wyeliminuje możliwość destabilizowania w ten sposób spółek giełdowych - powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie.Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.