Szara strefa powoli rośnie

W 2020 roku szara strefa w Polsce wyniesie 439 mld zł, czyli 17,4 proc. PKB – wynika z raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. To oznacza niewielki wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak ograniczać szarą strefę? Po pierwsze poprzez mądre regulacje i – chociaż nigdy nie będą to działania w pełni skuteczne, bo zlikwidowanie szarej strefy do zera jest niemożliwe – mogą przynieść wymierne efekty. Analizy IPAG wykazują, że obserwowane w latach 2014-2019 zdecydowane kroki podejmowane przez władze skarbowe, zmiany legislacyjne, a także koordynacja działań w administracji rządowej doprowadziły do ograniczenia rozmiarów szarej strefy z 19,5 proc. PKB w 2014 roku do oczekiwanych 17,4 proc. w bieżącym roku.Ważne jest jednak również ograniczenie kosztów pracy, zmniejszenia uciążliwości biurokracji upraszczania procedur administracyjnych i przepisów prawnych, jak również ograniczenie obrotu gotówkowego – ze swojej natury nierejestrowanego i wymykającego się kontroli administracji skarbowej.IPAG corocznie ogłasza Dzień wyjścia z szarej strefy gospodarczej – symboliczna data, w której polska gospodarka zaczyna pracować już w pełni w legalnym obiegu. Instytut wyliczył, że w tym roku przypadł on 4 marca – podobnie jak w ubiegłym, ale to w istocie gorszy wynik, bo 2020 jest rokiem przestępnym, co oznacza, że w tym roku polska gospodarka działała w szarej strefie jeden dzień dłużej.