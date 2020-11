Szczecin: 100 tys. zł przekazała szpitalowi MSWiA fundacja "Hotele dla Medyków"

Na koncentratory tlenu wykorzystywane przy leczeniu pacjentów z COVID-19 ma być przeznaczone 100 tys. zł, które szczeciński szpital MSWiA otrzymał od fundacji "Hotele dla Medyków" Polskiego Holdingu Hotelowego - poinformowało we wtorek centrum informacyjne wojewody zachodniopomorskiego.

"To nie pierwszy raz, kiedy Polski Holding Hotelowy wspiera zachodniopomorską służbę zdrowia. PHH jest z nami od początku trwania pandemii. Podczas pierwszej, wiosennej fali zachorowań dzięki Holdingowi mieliśmy do dyspozycji personelu medycznego Hotel Rycerski, otrzymaliśmy wsparcie przy tworzeniu izolatoriów, teraz mamy 100 tys. zł dla szczecińskiego szpitala" - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, dziękując za "zaangażowanie i gotowość do pomocy".

"Mam wielką nadzieję, że zakupiona aparatura pomoże uratować życie wielu pacjentów oraz zdecydowanie ułatwi pracę kadrze medycznej, która od wielu miesięcy walczy z koronawirusem na pierwszej linii frontu" - powiedział prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

Jak poinformował dyrektor szpitala MSWiA Paweł Bakun, pieniądze mają być przeznaczone na zakup ok. 20 koncentratorów tlenu.