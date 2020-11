Szczecin: Bilety okresowe komunikacji miejskiej tańsze od kwietnia przyszłego roku

Bilety wielodobowe czy okresowe obowiązujące w komunikacji miejskiej będą o kilkanaście procent tańsze od kwietnia przyszłego roku – zdecydowali we wtorek szczecińscy radni. Ma to związek z podwyższeniem cen za strefę płatnego parkowania.

Za przyjęciem uchwały obniżającej ceny biletów dobowych, wielodobowych i okresowych było 27 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, takie rozwiązanie ma uatrakcyjnić komunikację miejską i zwiększyć liczbę przewożonych podróżnych, w związku z planowanym w przyszłym roku rozszerzeniem strefy płatnego parkowania i podwyższeniem cen w SPP.

"Proponowane zmiany będą miały również wymiar wizerunkowy ukazujący Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego propagującą postawę proekologiczną, mającą na celu zmniejszenie ruchu samochodów osobowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, a co za tym idzie zmniejszenie wydzielania spalin i pojawiającego się smogu" - napisano.

Ceny biletów jednorazowych i karnetów dziesięcioprzejazdowych pozostaną bez zmian. Spadną ceny biletów dobowych - z 12 zł (bilet normalny) na 10 zł, pięciodobowych - z 35 na 30 zł i dziesięciodobowych - z 60 na 50 zł.

Także bilety okresowe będą tańsze - zmieni się np. cena biletu imiennego na jedną linię. Obecnie kosztuje 70 zł, po obniżce pasażerowie zapłacą za niego 60 zł.

Spadną również ceny biletów imiennych sieciowych na linie zwykłe i na jedną linię pospieszną - odpowiednio ze 100 do 80 zł i ze 106 do 80 zł. O ponad 20 zł tańszy będzie imienny bilet sieciowy na wszystkie linie - jego cena to obecnie 162 zł, po obniżce będzie to 140 zł. Cena biletu sieciowego na okaziciela także spadnie ze 170 na 150 zł.

Tańsze będą też m.in. bilety seniora czy bilety aktywizujące bezrobotnych.

Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia przyszłego roku.