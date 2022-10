Szczecin: Blisko 297 mln zł z Funduszu Medycznego na centrum zabiegowe dla dzieci

Blisko 297 mln zł dofinansowania z Funduszu Medycznego otrzymał projekt Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w szpitalu klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ma to być "ultranowoczesny ośrodek chirurgii zabiegowej".

"Nigdy jednorazowo nie alokowaliśmy tak dużej kwoty w jedną z dziedzin, istotnych dziedzin medycyny, jaką jest pediatria. Wszystko dzięki utworzeniu Funduszu Medycznego i to jest, przypomnę, inicjatywa prezydenta RP pana Andrzeja Dudy. Trzy miliardy w skali całego kraju, 14 projektów: inwestycje infrastrukturalne, innowacyjne terapie, wszystko po to, by budować bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, by rozwijać pediatrię w Polsce" - powiedział w poniedziałek w Szczecinie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

Jak wskazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, to drugie największe, poza programem wieloletnim, dofinansowanie w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i podlegających uczelni placówek medycznych.

"To jest jedno z trzech największych dofinansowań w kraju (w ramach Funduszu Medycznego - PAP), żadne z nich nie przekracza 300 mln zł, więc jesteśmy w tej trójce z najwyższymi dofinansowaniami, a jeżeli popatrzymy na cały program - 3 mld 100 mln zł, to właściwie 10 proc. trafia na Pomorze Zachodnie" - mówił wojewoda.

Uniwersyteckie Centrum Zabiegowe dla Dzieci będzie się składać z dwóch budynków z systemem komunikacji podziemnej wraz z centrum logistycznym. Znajdą w nim miejsce m.in. oddziały dziecięce: chirurgiczny ogólny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, izba przyjęć wraz z SOR i lądowiskiem dla śmigłowców oraz blok operacyjny. Zaplanowano w nich także miejsce dla klinik: chirurgii dziecięcej, onkologicznej, urologii i chirurgii ręki, ortopedii i traumatologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Oprócz tego pacjenci będą tam mieli dostęp do poradni chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej dla dzieci.

"Będzie to ultranowoczesny ośrodek chirurgii zabiegowej, interdyscyplinarny, który będzie pełnił nie tylko funkcję ośrodka regionalnego, ale ponadregionalnego, a w niektórych zakresach jak replantacji kończyn - ośrodka w skali kraju" - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski.

Zaznaczył, że pod względem stosowanych technik i wyposażenia ośrodek "będzie się mógł równać z najnowocześniejszymi ośrodkami w kraju".

Całkowity koszt inwestycji to 300 mln zł. Powierzchnia budynków ma wynieść ok. 16 tys. mkw., po zakończeniu budowy ma się tam znaleźć 155 łóżek.

Wyniki naboru konkursu na pediatryczną infrastrukturę strategiczną w ramach Funduszu Medycznego zostały ogłoszone w poniedziałek.

Fundusz został powołany w październiku 2020 r., aby poprawić dostępność nowoczesnego leczenia i przyspieszyć modernizację szpitali. Do konkursu zgłosiły się 23 podmioty z projektami grantów, 14 z nich wyłoniono do realizacji.

