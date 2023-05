Szczecin: Budowa aquaparku zakończy się w wakacje

W wakacje br. ma się zakończyć budowa szczecińskiego aquaparku i Centrum Edukacyjnego "Fabryki Wody" – przekazał rzecznik prasowy spółki Piotr Zieliński. Z obiektu będzie można korzystać po kilku miesiącach od zakończenia prac.

"Formalności związane z aneksowaniem kontraktu zostały dopełnione. Do końca lipca bieżącego roku generalny wykonawca inwestycji, ma czas na zrealizowanie wszystkich prac budowlanych. Zakończenie prac budowlanych nie oznacza jednak, że obiekt zostanie od razu udostępniony" - przekazał rzecznik prasowy spółki miejskiej "Fabryka Wody" Piotr Zieliński.

Jak przekazał, na wydłużenie terminu prac budowlanych wpływ miało kilka czynników. "Inwestycja jest realizowana w niezwykle trudnym czasie. Najpierw pandemia Covid-19, która doprowadziła do zamrożenia łańcucha dostaw materiałów budowlanych i komponentów elektronicznych, następnie inwazja Rosji na Ukrainę i jej globalne efekty w postaci zawirowań ekonomicznych, które również miały istotne przełożenie na rynek budowlany" - wymienił Zieliński.

Wskazał też na kwestie kadry. "Dużą grupę pracowników budowlanych stanowiły osoby narodowości ukraińskiej" - dodał Zieliński.

Obiekt nie zostanie zatem otwarty w wakacje tego roku, jak to pierwotnie planowano.

"Wynika to z konieczności przeprowadzenia żmudnego procesu rozruchowo-odbiorowego inwestycji, który zgodnie z kontraktem może trwać od trzech do sześciu miesięcy" - poinformował rzecznik Fabryki Wody.

"Przeprowadzenie odbiorów i rozruchów jest najważniejszą częścią realizowanej inwestycji, to od tego procesu zależy jakość, sprawność i bezpieczeństwo. Nie może on być zatem przeprowadzony w pośpiechu i co za tym idzie, niedbale" - dodał.

W Fabryce Wody znajdą się m.in. baseny, zjeżdżalnie, sauny i pomieszczenia Centrum Edukacyjnego. Inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja w Szczecinie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl