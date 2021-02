Szczecin: Charytatywna Galeria Szpargałek ponownie otwarta

Działająca w szczecińskim ekoporcie Galeria Szpargałek z używanymi przedmiotami została w czwartek ponownie otwarta po przerwie związanej z pandemią. Aby wybrany ze "Szpargałka" przedmiot zabrać ze sobą do domu, trzeba wpłacić datek na cel charytatywny.

Punkt w ekoporcie przy zbiegu ulic Arkońskiej i Harcerzy otwarto w 2018 r. Od tamtej pory cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina, ale podczas pandemii zawiesił działalność.

Od czwartku ponownie można odwiedzać magazyny i łowić okazje. Wśród przedmiotów, które zapełniają pomieszczenia "Szpargałka", są m.in. porcelana, zabawki, meble, książki i artykuły wystroju wnętrz. Zmieniła się jednak forma działalności punktu: należy umówić się telefonicznie na konkretną godzinę.

Rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska Andrzej Kus przekazał PAP w czwartek, że mimo obostrzeń zainteresowanie szczecinian jest bardzo duże, a harmonogram wizyt jest już zapełniony do połowy miesiąca.

Przedmioty wystawione w Galerii Szpargałek pochodzą ze szczecińskich ekoportów - to sprawne, a często nowe rzeczy, które mieszkańcy traktują jako odpad.

"Odzyskują je pracownicy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyszczą, sprawdzają pod kątem sprawności oraz bezpieczeństwa. W momencie, gdy ocenią, że przedmiot może mieć dla kogoś dużą wartość, przekazują do +Szpargałka+" - podał Kus.

Na miejscu przedmiot jest sprawdzany raz jeszcze, a jego zdjęcia umieszczane są na stronie www.ekoporty.szczecin.eu. Znalezisko jest oceniane na określoną liczbę punktów - jeden punkt to 1 zł; najdroższy obiekt kosztuje 25 zł. Taką cenę pracownicy ekoportu wyznaczają m.in. za krzesła, komody, fotele, porcelanę, rowery, wózki czy hulajnogi.

Przedmioty można zabrać ze sobą do domu po wpłaceniu określonej kwoty na rzecz jednej ze szczecińskich organizacji pożytku publicznego lub działającej na rzecz mieszkańców miasta ("Szpargałek" współpracuje z blisko 20 organizacjami). Lista organizacji dostępna jest na miejscu i na stronie internetowej szczecińskich ekoportów.

Wpłatę trzeba uiścić przed pojawieniem się w galerii przez internet lub na poczcie. Dowód wpłaty należy okazać pracownikowi ekoportu.

Galeria Szpargałek czynna będzie dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki od godz. 10.00 do 18.00 Wizytę można umówić, dzwoniąc do pracowników ekoportu pod numer 510-647-839. Każdy odwiedzający galerię ma wyznaczone 30 min na wizytę, "Szpargałka" mogą odwiedzać dwie osoby jednocześnie, w reżimie sanitarnym.

Po ustąpieniu zagrożenia związanego z koronawirusem Galeria Szpargałek ma wrócić do wcześniejszej formy działania.