Szczecin: IAS: spotkania informacyjne ws. zmian w systemie podatkowym – 27 czerwca

Dwa spotkania informacyjne na temat zmian w systemie podatkowym z ekspertami KAS i ZUS zapowiedział na 27 czerwca dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Spotkania będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

"Te informacje są korzystne, dobre i przede wszystkim ważne dla nas wszystkich bez względu na to, czy jesteśmy przedsiębiorcami, emerytami, czy jesteśmy na rencie, czy (pracujemy) na etacie" - powiedział w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas briefingu prasowego poświęconego zmianom w systemie podatkowym.

Wskazał, że zmiany są odpowiedzią na "głos oddolny" - m.in. mieszkańców i księgowych, którzy "wskazywali na to, że pewne rozwiązania, które weszły od 1 stycznia nie były optymalne, powodowały swego rodzaju trudności interpretacyjne".

"A chodzi o to, żeby podatki były niskie i możliwie najłatwiejsze do rozliczenia nie tylko przez profesjonalistów, ale aby były zrozumiane przede wszystkim przez mieszkańców, którzy nie muszą i nie powinni interesować się szczególnie jakimiś zawiłymi rozwiązaniami dotyczącymi rozliczeń podatkowych" - mówił wojewoda.

Bogucki podkreślił główne założenia systemu podatkowego - utrzymanie 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, 120 tys. zł progu podatkowego i obniżkę stawki PIT z 17 na 12 proc.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Robert Muszyński poinformował, że wszyscy zainteresowani zmianami w systemie podatkowym będą mogli wziąć udział w spotkaniach w siedzibie Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie, 27 czerwca - o godz. 9 i 17. Spotkania odbędą się z udziałem ekspertów KAS i ZUS.

"Jest to początek tego, co będziemy przygotowywali, jeśli chodzi o kwestie informacyjne, bo wszystko to, co będzie się znajdowało na naszej stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki - tam materiałów będzie sporo, zarówno dokumentów, jak i m.in. webinarów" - powiedział dyrektor szczecińskiej IAS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl