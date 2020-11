Szczecin: Miasto przystąpi do spółki New Cogen, mającej wybudować jednostkę kogeneracyjną

Szczecin przystąpi do spółki New Cogen, która ma wybudować nowe źródło ciepła i energii elektrycznej dla miasta, jednostkę kogeneracyjną zasilaną gazem ziemnym – zdecydowali we wtorek miejscy radni. O nie przystępowanie do spółki apelowała m.in. PGE.

Za przystąpieniem do spółki, należącej do grupy kapitałowej E.ON, było 17 radnych, przeciwnych było 10 osób, dwie wstrzymały się od głosu.

Inwestycja tworzona przez New Cogen ma zapewnić - jak zapowiada miasto - bardziej ekologiczne źródło ciepła i energii elektrycznej i pozwolić na zmniejszenie zużycia węgla kamiennego w produkcji ciepła w ciepłowni rejonowej "Dąbska", należącej do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, będącej również spółką miasta i koncernu E.ON.

Miasto zamierza przystąpić do spółki przez podwyższenie jej kapitału zakładowego z 12 mln zł na 18 mln zł. Szczecin będzie w posiadaniu 33,3 proc. udziałów w spółce. Reszta udziałów pośrednio nadal ma należeć do koncernu E.ON.

"Wysokosprawna kogeneracja oparta na paliwie gazowym jest technologią prośrodowiskową, wspieraną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie energii pierwotnej, niż w przypadku rozdzielnej produkcji ciepła i prądu oraz pozwala znacznie obniżyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery" - informowało miasto.

Jak zapewniono, dzięki modernizacji szczecinianie będą oddychać czystszym powietrzem. Każdego roku emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza o około 69,6 tys. ton.

Propozycja przystąpienia do spółki New Cogen wywołała duże kontrowersje. Polska Grupa Energetyczna przed wtorkową sesją apelowała do radnych o to, aby głosowali przeciwko uchwale.

W apelu do nich PGE przekonywała, że "budowa nowego źródła kogeneracyjnego spowoduje dodatkową nadpodaż mocy cieplnej, co niekorzystnie wpłynie na obecnie eksploatowane jednostki wytwórcze".

"Od momentu połączenia prawo- i lewobrzeża Szczecina, prowadzona polityka dystrybutora ciepła - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej - polega na permanentnym zmniejszeniu czasu wykorzystywania mocy w przyłączonych źródłach wytwórczych należących do PGE" - zaznaczono.

W apelu przekonywano też, że strategia spółek z grupy kapitałowej E.ON może doprowadzić do zamknięcia jednej z elektrociepłowni PGE - Szczecin lub Pomorzany, a w rezultacie "utraty setek miejsc pracy".

Wskazano, że Grupa PGE przeprowadziła w obu elektrowniach "gigantyczne inwestycje", które miały zabezpieczyć potrzeby ciepłownicze miasta.

"Zamiast budować nowe źródła wytwórcze i angażować kapitał Miasta Szczecina w spółkę New Cogen, można to zrobić w sposób bezkosztowy dla miasta oraz jego mieszkańców i w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii oraz zmodernizowanych wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych" - podkreślono.

W apelu wyrażono też "zaniepokojenie tym, że miasto planuje finansowe wsparcie dla obcego kapitału w czasie, gdy tego wsparcia potrzebują polskie podmioty gospodarcze".

Jak zaznaczono, przystąpienie miasta do spółki i objęcie 12 tys. udziałów w spółce za kwotę 6 mln zł "z pewnością przyczyni się do wzrostów cen ciepła i likwidacji miejsc pracy w Szczecinie".

Miasto w odpowiedzi na apel zapewniło, że "ilość ciepła zakupowanego z PGE nie zmniejszy się, a w zależności od zapotrzebowania, może się nieznacznie zwiększyć. Źródła PGE w Szczecinie są i pozostaną istotnym elementem systemu ciepłowniczego Szczecina, a PGE jest naszym ważnym partnerem".

W komunikacie miasta przesłanym do mediów wskazano, że moment, w którym pojawiło się stanowisko PGE "nie jest przypadkowy" i ma mieć związek z pogotowiem strajkowym w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) "przeciwko zapowiadanym zwolnieniom grupowym oraz planom PGE związanym z odłączaniem elektrowni ze struktur PGE S.A."

"W ten sposób, próbuje się przerzucić na miasto Szczecin swoje problemy związane z niezadowoleniem załogi i odwrócić uwagę od sytuacji ZEDO" - dodano.

Prace przy inwestycji mają rozpocząć się w 2021 r. i potrwać ok. 2 lat. Obejmą wykonanie nowej instalacji, która będzie współpracować z istniejącym systemem ciepłowniczym oraz siecią energetyczną. Realizacja inwestycji finansowana będzie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.