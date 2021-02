Szczecin: Nadal zakłócenia w stabilnej pracy bloków EC Pomorzany

Wciąż odczuwane są skutki zamarznięcia wody chłodzącej, co powoduje zakłócenia w stabilnej pracy bloków w Elektrociepłowni Pomorzany - poinformował w środę Zespół Elektrowni Dolna Odra. Awaria w EC Pomorzany trwa od poniedziałku; problemy z ogrzewaniem są w lewobrzeżnej części Szczecina.

"Elektrociepłownia Pomorzany pracuje obecnie z mocą 87 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego ciepłą wodę o temperaturze blisko 80 st. Wciąż odczuwamy skutki zamarznięcia wody chłodzącej, co powoduje zakłócenia w stabilnej pracy bloków" - poinformował w środę należący do PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra (ZEDO).

Jak informował w poniedziałek ZEDO, zakłócenia pracy w Elektrociepłowni Pomorzany wystąpiły z powodu złych warunków atmosferycznych, które spowodowały zamarznięcie wody wykorzystywanej do chłodzenia. Usuwanie awarii trwa od poniedziałkowego poranka. Informowano m.in., że prace przy usuwaniu zakłóceń utrudniało zabrudzenie filtrów bloków ciepłowniczych w elektrociepłowni; spowodowała je zanieczyszczona woda z krą. Wieczorem tego dnia jeden z bloków EC Pomorzany został przywrócony do ruchu.

We wtorek ZEDO poinformował, że Elektrociepłownia Pomorzany "pracuje z łączną mocą 110 MWt, pokrywając zapotrzebowanie na moc zgłaszaną przez operatora systemu ciepłowniczego w Szczecinie", a temperatura wody sieciowej będzie "na bieżąco podnoszona".

Szczeciński magistrat wskazał, że będzie domagać się od PGE "szczegółowych wyjaśnień" w sprawie awarii. Zaznaczono, że z jej powodu istniało m.in. "realne zagrożenie" ewakuacją szpitala klinicznego nr 2 na Pomorzanach.

Jak zaznaczył w środowym komunikacie ZEDO, druga z elektrociepłowni PGE - EC Szczecin jest "do dyspozycji operatora sieci", Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC); pracuje ona obecnie "z niewiele ponad połową dyspozycyjnej mocy".

"W każdej chwili możemy zwiększyć dostawy ciepła do mieszkańców z tego źródła, o ile SEC zgłosi nam takie zapotrzebowanie. Mimo naszych wielokrotnych próśb skierowanych do operatora sieci o pozwolenie na zwiększenie mocy w EC Szczecin, jak dotąd nie otrzymaliśmy od SECu takiej dyspozycji" - dodano, wskazując, że EC Pomorzany i EC Szczecin "dostarczają obecnie do systemu ciepłowniczego tyle ciepła, ile podczas pracy w standardowym trybie".

SEC na swojej stronie internetowej informuje, że wszystkie jego źródła, a więc Ciepłownia Rejonowa Dąbska i Ciepłownia Rejonowa Marlicza oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "pracują maksymalną mocą, aby minimalizować skutki tej awarii".